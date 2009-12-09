تل آویو مسئول تعلیق مذاکره تبادل شالیت با اسرای فلسطینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، منابع درگیر در مذاکرات تبادل اسرای فلسطینی با نظامی صهیونیست، تل آویو را مسئول تعلیق توافقهای صورت گرفته در این زمینه در مرحله پایانی می دانند.

بر این اساس طرف فلسطینی با اعلام این مطلب که تمام توان خود را برای عملی شدن این توافق به کار گرفته است، تردید رژیم صهیونیستی برای آزادی دو تن از اسرای ارشد فلسطینی را علت اصلی به نتیجه نرسیدن این مذاکرات دانسته است.

بر این اساس اجرای توافق صورت گرفته بین طرفهای مذاکره منوط به تصمیم گیری تل آویو در مورد آزادی "احمد سادات" و "مروان برغوثی" است که از مقامهای ارشد فلسطینی و اسرای مورد تاکید حماس برای تبادل در برابر آزادی شالیت هستند.

به گفته این منابع در صورتی که پاسخ تل آویو در این باره مثبت باشد، به احتمال فراوان تبادل اسرا در روزهای آتی نهایی شده و صدها اسیر فلسطینی در برابر شالیت نظامی اسرائیلی که در ژوئن 2006 توسط حماس به اسارت درآمد، آزاد می شوند، اما در صورتی که جواب رژیم صهیونیستی برای حماس قانع کننده نباشد، بار دیگر مسئله به طور دقیق بررسی می شود.

قرار است رژیم صهیونیستی در ازای آزادی نظامی اسیر خود 980 اسیر فلسطینی را آزاد کند که 450 نفر از این اسیران فلسطینی را جنبش حماس و 530 تن دیگر را این رژیم تعیین خواهند کرد.