اولين كنگره علمي نقش فرآورده هاي شيري در سلامت جامعه مهرماه در تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر ايرج خسرونيا ، متخصص بيماريهاي داخلي و دبير علمي اين كنگره با اعلام اين خبر گفت: با توجه به تغيير فرهنگي مصرف غذا در كشور و كاهش مصرف سرانه لبنيات و درعوض گرايش به سوي تنقلات فاقد ارزش غذايي ، ضرورت برپايي اين كنگره بيش از پيش ضروري به نظر مي رسد.

وي شيوع پوكي استخوان بر اثر استفاده ناكافي از كلسيم به ويژه فرآورده هاي شيري را از جمله علل بيماري جامعه ما نيز به دليل كمبود مصرف كلسيم و ويتامين D و نيز كم تحركي رو به افزايش است.

دكتر خسرونيا با تاكيد بر تاثير مصرف مستمر شيرو فرآورده هاي شيري بر درمان با پيشگيري از بيماريها ، ياد آور شد: استفاده مداوم از اين فرآورده ها از بيماري هاي استخواني شامل " راشي تبسم" ، " آرتروز" ، " استئوپوروز" بيماري هاي قلبي ، عروقي ، فشار خون ، ديابت و ... جلوگيري مي كند.

وي با اشاره به اينكه استفاده از فرآورده هاي شيري همچنين سبب پيشگيري از بروز برخي سرطان ها ، سنگ كليه ، خرابي لثه و دندان ، كوتاهي قد و ... مي شود ، گفت: فرآورده هاي شيري در درمان مسموميت ها و جلوگيري از ابتلا به بيماريهاي عفوني نيز مفيد و موثراست.

دكتر خسرونيا اظهار داشت: با توجه به كمبود كلسيم كه تعداد زيادي از افراد درجامعه تدان مبتلا هستند ومطالعه آثار وتبعات منفي آن ، بررسي كمبود كلسيم و ويتامين D در كشور و عوارض آن ، چگونگي اصلاح الگوي مصرف غذايي كشور به منظور تامين " ريز مغذي " هاي ضروري بدن و ميزان مصرف شير و فرآورده هاي آن در اولين كنگره علمي نقش مصرف شيراز و فرآورده هاي شيري در سامت جامعه بررسي مي شود.