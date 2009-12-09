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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۲۰:۵۴

یک مقام وزارت خارجه:

ادعای مقامات عربستان درباره شهرام امیری کذب است

ادعای مقامات عربستان درباره شهرام امیری کذب است

یک مقام آگاه سیاسی در وزارت امور خارجه ادعای مقامات عربستانی درباره شهرام امیری را تکذیب و تاکید کرد که مسئولیت سلامت و سرنوشت این تبعه ایرانی به عهده دولت آمریکا و عربستان سعودی است و این دوکشور باید پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آگاه سیاسی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یک مقام وزارت امورخارجه عربستان سعودی اظهار داشته که استعلامات و سئوالات صورت گرفته از سوی وزارت امورخارجه عربستان در مورد شهرام امیری شهروند ایرانی در این کشور توسط مقامات بعثه و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در این کشور بدون پاسخ گذاشته شده، گفت: واقعیت موضوع تصویر دیگری را نشان می دهد در این خصوص تاکنون مذاکرات و نشست های زیادی با مقامات سعودی برگزار شد، تعداد زیادی یادداشت مبادله شده، و نماینده ای از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض برای پیگیری موضوع تعیین شده است.

این مقام آگاه افزود: متاسفانه مقامات سعودی سعی نموده اند موضوع را در ابهام نگه دارند و این رویکرد با مسئولیت های کنسولی و حقوقی این کشور مغایرت کامل دارد.

این مقام آگاه سیاسی در وزارت امورخارجه اظهار داشت: قرائن متقنی وجود دارد که آقای امیری توسط آمریکایی ها ربوده شده است و مسئولیت سلامت و سرنوشت وی به عهده دولت آمریکا و عربستان سعودی برابر کنوانسیونهای بین المللی بوده و این دو کشور باید پاسخگو باشند.

شهرام امیری دانشمند هسته ای ایران خردادماه امسال درحالی که برای انجام مناسک حج عمره در عربستان به سر می برد ربوده و به آمریکا منتقل شد .

کد مطلب 997560

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