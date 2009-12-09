دانش بدون تعهد برای هیچ کشوری سودمند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن اسماعیلی چهارشنبه در مراسم جشن موفقیت فرزندان ایثارگران و شهدای شهرداری تهران در کنکور 88 که از سوی اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران برگزار شده بود با بیان این مطلب افزود: ما چاره و ماموریتی جز کمک به پیشرفت ایران و تامین رفاه همراه با معنویت برای شهروندان نداریم و این جز از طریق توسعه دانش امکانپذیر نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه زمانی داشتن مدرک تحصیلی در کشور ما بسیار ارزشمند بود گفت: امروز مدرک مثل گذشته زیاد با ارزش نیست و آنچه که ارزش دانش آموختگان دانشگاه را مشخص می کند میزان سواد و استفاده ای که در جامعه از آنان می توان برد، است.

اسماعیلی اضافه کرد: شما باید نفر نخست رشته خود در دانشگاه باشید و این انتظار از شما می رود همانطور که خانواده شما و پدر و بستگان شما در دوران خود تلاش کردند نفر نخست جبهه ایثار باشند شما نیز باید این تلاش را در عرصه تحصیل خود داشته باشید.

وی افزود: شما هنگامی که وارد دانشگاه می شوید دیگران با چشم دیگری به شما نگاه می کنند و رفتار، گفتار و نحوه درس خواندن شما را زیر ذره بین قرار می دهند.

دکتر اسماعیلی در ادامه با هشدار نسبت به خطرها و دام هایی که در انتظار دانشجویان قرار دارد تاکید کرد: در دانشگاه فرصت هایی برای رشد جهشی و متاسفانه آسیب هایی نیز وجود دارد که می تواند مانع استفاده خوب شما از فضای دانشگاه شود.

به گفته وی هیچ کاری واجب تر از درس خواندن، پژوهش و درس رفتار و اخلاق و ادب به دیگران دادن نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گفت: دانش بدون تعهد تاکنون برای ایران و هیچ کشور دیگری سودمند نبوده بلکه مضر هم بوده است و هرچه بدبختی جهان بشریت می کشد ناشی از انسانهای با سوادی بوده که متعهد به ملت خود نبوده اند. شما در کنار تحصیل باید به تربیت اخلاقی و تهذیب هم توجه داشته باشید.

وی یادآور شد: امروز جنگی به شکل هشت سال دفاع مقدس نداریم اما جنگ های دشوارتری پیش رو داریم که ایمان ما و هستی و پیشرفت ایران را هدف گرفته و باید با همان فداکاری که پدران، برادران و بزرگترهای ما در دوران گذشته انجام دادند با آنها مقابله کنیم.

این مراسم با حضور احمدلو مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران و خانواده های ایثارگران در تالار ایران زمین شهرداری تهران برگزار شد.