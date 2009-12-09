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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۲۱:۰۹

اسماعیلی:

دانش بدون تعهد برای هیچ کشوری سودمند نیست

دانش بدون تعهد برای هیچ کشوری سودمند نیست

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه دانش بدون تعهد برای هیچ کشوری سودمند نبوده است گفت: هرچه بدبختی جهان بشریت می کشد ناشی از انسانهای با سوادی بوده که متعهد به ملت خود نبوده اند بنابراین شما برگزیدگان کنکور باید در کنار تحصیل به تربیت اخلاقی توجه داشته باشید.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن اسماعیلی چهارشنبه در مراسم جشن موفقیت فرزندان ایثارگران و شهدای شهرداری تهران در کنکور 88 که از سوی اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران برگزار شده بود با بیان این مطلب افزود: ما چاره و ماموریتی جز کمک به پیشرفت ایران و تامین رفاه همراه با معنویت برای شهروندان نداریم و این جز از طریق توسعه دانش امکانپذیر نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه زمانی داشتن مدرک تحصیلی در کشور ما بسیار ارزشمند بود گفت: امروز مدرک مثل گذشته زیاد با ارزش نیست و آنچه که ارزش دانش آموختگان دانشگاه را مشخص می کند میزان سواد و استفاده ای که در جامعه از آنان می توان برد، است.

اسماعیلی اضافه کرد: شما باید نفر نخست رشته خود در دانشگاه باشید و این انتظار از شما می رود همانطور که خانواده شما و پدر و بستگان شما در دوران خود تلاش کردند نفر نخست جبهه ایثار باشند شما نیز باید این تلاش را در عرصه تحصیل خود داشته باشید.

وی افزود: شما هنگامی که وارد دانشگاه می شوید دیگران با چشم دیگری به شما نگاه می کنند و رفتار، گفتار و نحوه درس خواندن شما را زیر ذره بین قرار می دهند.

دکتر اسماعیلی در ادامه با هشدار نسبت به خطرها و دام هایی که در انتظار دانشجویان قرار دارد تاکید کرد: در دانشگاه فرصت هایی برای رشد جهشی و متاسفانه آسیب هایی نیز وجود دارد که می تواند مانع استفاده خوب شما از فضای دانشگاه شود.

به گفته وی هیچ کاری واجب تر از درس خواندن، پژوهش و درس رفتار و اخلاق و ادب به دیگران دادن نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گفت: دانش بدون تعهد تاکنون برای ایران و هیچ کشور دیگری سودمند نبوده بلکه مضر هم بوده است و هرچه بدبختی جهان بشریت می کشد ناشی از انسانهای با سوادی بوده که متعهد به ملت خود نبوده اند. شما در کنار تحصیل باید به تربیت اخلاقی و تهذیب هم توجه داشته باشید.

وی یادآور شد: امروز جنگی به شکل هشت سال دفاع مقدس نداریم اما جنگ های دشوارتری پیش رو داریم که ایمان ما و هستی و پیشرفت ایران را هدف گرفته و باید با همان فداکاری که پدران، برادران و بزرگترهای ما در دوران گذشته انجام دادند با آنها مقابله کنیم.

این مراسم با حضور احمدلو مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران و خانواده های ایثارگران در تالار ایران زمین شهرداری تهران برگزار شد.

کد مطلب 997562

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