تفكر غير توليدي حاكم بر اقتصاد ، بخش معدن را ناكارا كرده است

دبير انجمن صادر كنندگان مواد معدني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: جذب نشدن نقدينگي سرگردان ، مشكلات كارگران، عوارض مربوط به بيمه و دارايي و نرخ بالاي تسهيلات بانكي از جمله موانع توسعه بخش معدن در كشور است.

حسين حسين زاده سختي كار، خطر پذيري بالا، دير بازده بودن سرمايه و پايين بودن بهره وري را از ديگر مشكلات بخش معدن و صنايع معدني ذكر كرد.

وي گفت: بهبود بهره وري و الزامي كردن بيمه فعاليت هاي معدني به عنوان اركان اصلي قانون جديد معدن ، برقراري امنيت سرمايه گذاري و طراحي برنامه هاي بلند مدت معدني براي توسعه اين بخش ضروري است.

حسين زاده، بهره برداري سنتي و استفاده از نيروي كار غير متخصص را از عوامل كاهش بهره وري در بخش معدن ذكر كرد و افزود: با بكار گيري نيروي متخصص و ماهر ، آموزش نيروي كار و جايگزيني تجهيزات نو به جاي دستگاه هاي فرسوده مي توا ن توسعه اين بخش از اقتصاد را محقق كرد.

دبير انجمن صادركنندگان مواد معدني با تاكيد بر امنيت سرمايه گذاري گفت: با فرهنگ سازي مي توان سرمايه گذاران را تشويق به سرمايه گذاري و اين سرمايه هاي جذب شده را صرف رشد، توسعه ، آباداني و اشتغال كرد.