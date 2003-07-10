  1. اقتصاد
۱۹ تیر ۱۳۸۲، ۱۳:۵۰

دبير انجمن صادر كنندگان مواد معدني در گفت و گو با "مهر":

تفكر غير توليدي حاكم بر اقتصاد ، بخش معدن را ناكارا كرده است

تمركز در بخش بازرگاني و خدمات و تفكر غير توليدي حاكم بر كشور از مشكلات معدن و صنايع معدني است.

 دبير انجمن صادر كنندگان مواد معدني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: جذب نشدن نقدينگي سرگردان ، مشكلات  كارگران، عوارض مربوط به بيمه و دارايي و نرخ بالاي تسهيلات بانكي از جمله موانع توسعه بخش معدن در كشور است.
حسين حسين زاده سختي كار، خطر پذيري بالا، دير بازده بودن سرمايه و پايين بودن بهره وري را از ديگر مشكلات  بخش معدن و صنايع معدني ذكر كرد.
وي گفت: بهبود بهره وري و الزامي كردن بيمه فعاليت هاي معدني به عنوان  اركان اصلي قانون جديد معدن ، برقراري امنيت سرمايه گذاري و  طراحي برنامه هاي بلند مدت معدني  براي توسعه اين بخش ضروري است.
حسين زاده، بهره برداري سنتي و استفاده از نيروي كار غير متخصص را از عوامل كاهش بهره وري در بخش معدن ذكر كرد و افزود: با بكار گيري نيروي متخصص و ماهر ، آموزش نيروي كار و جايگزيني تجهيزات نو به جاي دستگاه هاي فرسوده مي توا ن توسعه اين بخش از اقتصاد را محقق كرد.
دبير انجمن صادركنندگان مواد معدني با تاكيد بر امنيت سرمايه گذاري گفت: با فرهنگ سازي مي توان سرمايه گذاران را تشويق به سرمايه گذاري و اين سرمايه هاي جذب شده را صرف رشد،  توسعه ، آباداني و اشتغال كرد.      

 

 

 

 

