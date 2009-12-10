سالم سازی مراسمهای مختلف در ایام محرم یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید موسی موسوی چهارشنبه شب در جلسه ستاد شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل غفلت متولیان در طول سالهای گذشته بعضی انحرافات در آئین های ویژه محرم در کشور به وجود آمده بود که سالم سازی برنامه های مختلف مناسبتهای مذهبی به ویژه در ایام محرم امری لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: رواج یافتن انحرافاتی در مراسم های ویژه محرم به دلیل توطئه های دشمنان و غفلت بعضی از متولیان به وجود آمده که با توجه به راه اندازی ستادهای اینچنینی و دخالتهای به موقع و به جای سازمان تبلیغات اسلامی و سایر متولیان باید این موارد شناسایی و هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه بیش از حد به امورات مذهبی و دینی جامعه و برگزاری آئین های مختلف، این فرصت برای دشمنان و افراد سودجو فراهم شد تا در راستای اهداف و برنامه های شوم خود انحرافاتی را در آئین های مذهبی به ویژه در ایام عاشورا با توجه به گستردگی کار ایجاد نمایند که خوشبختانه از سال گذشته تاکنون حرکتهایی برای مقابله با این دسیسه ها و توطئه های شوم شروع شده و باید هرچه سریعتر این اقدامات کنترلی ادامه داشته باشد.

حجت الاسلام موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات ما در ایام عزاداری ماه محرم این است که مداحی ها جای سخنرانی ها را پر کرده و بیشتر مردم به سمت و سوی مداحی روی آورده اند که این شیوه به هیچ وجه پسندیده نیست و باید برگزاری جلسات سخنرانی با حضور علما سخنور را در اولویت برنامه های محرم و عزاداری سرور و سالار شهیدان قرار داد.

وی افزود: نگاه رسانه های جمعی به این موضوع برای فرهنگ سازی در جامعه بسیار مهم است و باید توجه داشت که رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما خود آغازگر این حرکت باشد و سخنان کوتاه ولی تاثیرگذار علمای برجسته کشور را پخش کند تا این مهم در تمامی آئین های این ماه مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان در ادامه با اشاره به برگزاری آئین های ویژه ماه محرم و عزاداری های سرور و سالار شهیدان در استان بیان داشت: به لطف خداوند بزرگ مردم اهل سنت کردستان علاقه ای ویژه به اهل بیت دارند ولی باید توجه کرد که برنامه ریزی ها برای برگزاری آئین های محرم در استان کردستان برگرفته از آئین ها و فرهنگ بومی خود مردم این خطه از ایران اسلامی باشد.

حجت الاسلام موسوی گفت: از گذشته دور تاکنون مردم اهل سنت کردستان در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان و در امامزاده ها و تکایا مراسم های مختلف از جمله مولودی خوانی و روضه خوانی برگزار می کردند که البته این سنت ارزشمند امروز نیز در این استان برگزار می شود و سازمان های فرهنگی باید در راستای حفظ ارزشها از برگزاری آئین های اینچنینی حمایت کنند.

وی خواستار توجه بیشتر متولیان برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در کردستان شد و اظهار داشت: با توجه به اتفاقاتی که چندی قبل گروه های انحرافی به نام دفاع از دین در استان کردستان به وجود آورند باید تمامی مسئولان هوشیار باشند و از سوء استفاده های این گونه جریان های انحرافی جلوگیری کنند.

در ادامه این دیدار که با حضور نمایندگان و مسئولان ادارات و سازمان های دولتی عضو ستاد شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی برگزار شد، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان گزارشی از فعالیتها و برنامه های ستاد در خصوص اقدامات صورت گرفته برای برگزاری آئین های ویژه ماه محرم را ارائه کرد.