مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

توسط رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛ آخرین تصمیمات برای حذف کنکور سراسری اعلام شد

لاریجانی: منازعات سیاسی در حد گفت و گو مفید است

تصمیم گیری درباره آزادی بازداشت شدگان 16 آذر در آینده نزدیک



اعتماد:

با حذف موسوی، جاسبی و محتشمی پور از پست های مدیریتی صورت می گیرد؛ پروژه حذف مخالفان بلند پایه

مجلس برنج های وارداتی را آلوده اعلام کرد؛ 800 میلیارد سود برنج به جیب چه کسانی می رود

نمایندگان به توقیف روزنامه ها واکنش نشان دادند؛ سئوال از وزیر ارشاد درباره "حیات نو"

ایران :

رئیس جمهور در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: دایره مصونیت برخی افراد را باید شکست

از 13 دی آغاز می شود؛ جزئیات ثبت نام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور

وزیر اطلاعات: پرونده عناصر پشت پرده حوادث اخیر را به دادگاه می بریم

ابرار:

احمدی نژاد: مکان یابی 5 سایت هسته ای نهایی شد

رئیس سازمان انرژی اتمی: سوخت مورد نیاز رآکتور تهران را با همکاری آژانس تامین می کنیم

آغاز توزیع کالابرگ نوبت متفرقه مرحله سیزدهم

ابتکار:

تصمیم بزرگ ایران در حال عملی شدن است؛ مکان یابی 5 سایت هسته ای

با تصویب شورای انقلاب فرهنگی؛ ریاست دانشگاه آزاد دوره ای شد

رهبر معظم انقلاب در پیامی به همایش آیت الله مدیسه ای اصفهانی : آیت الله اصفهانی زعامت معنوی و دینی شیعه را برعهده داشت

اسرار:

موسوی لاری: بزرگان کشور برای ایجاد فضای وحدت پیشقدم شوند

بزرگ مرد موسیقی ایران رفت

جلالی مطرح کرد: اقدام جدی ایران در برابر صدور قطعنامه در شورای امنیت

اطلاعات:

پیام رهبر معظم انقلاب به همایش بزرگذاشت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی

رئیس جمهوری در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: باید بدون توجه به عناوین با متخلفان برخورد کرد

تغییر در نحوه پذیرش دانشجوی فراگیر در دانشگاه پیام نور



تفاهم:

با ابلاغ آیین نامه روش های واگذاری اصل 44؛ خصوصی سازی سرعت می گیرد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: حذف کنکور در سال 91

روسیه دبیر کل مجمع کشورهای صادر کننده گاز شد



تهران امروز:

ایران رئیس "اوجک" نشد

انگشت اتهام به سوی ریاض

شورای نگهبان لایحه یارانه ها را تایید نکرد

جام جم :

معادله چند مجهولی حذف کنکور

با تصویب آیین نامه جدید واگذاری سهام؛ خصوصی سازی سرعت می گیرد

گفت و گوی جام جم با غلامحسین پیروانی، سرمربی تیم امید ایران: فوتبال با این پول های نجومی خراب می شود



جوان:

هشدار شدید رئیس قوه قضائیه به مدعیان زیاده خواه و مفسدان اقتصادی: باید سراغ آنها رفت که میلیاردها معوقه دارند

رویکرد کاخ سفید در مقابل ایران تغییر می کند؟چرخش 180 درجه ای اوباما به راست

اعتراض دانشجویان به حضور فائزه هاشمی در دانشگاه تهران

جمهوری اسلامی:

رئیس مجلس: حل مشکلات در فضای آرام امکانپذیر است

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد؛ هیچ پولی از ابتدای سال جاری به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است

انتخابات پارلمانی عراق به 16 اسفند موکول شد

جهان صنعت:

گزارش های بانک مرکزی از سال جاری: پولی به حساب ذخیره ارزی واریز نشد

لاریجانی در خصوص ارجاع لایحه هدفمند کردن: شورای نگهبان ایراداتی دارد

روسیه دبیر کلی گازی را از ایران ربود



خراسان:

لایحه هدفمند کردن یارانه ها به مجلس باز می گردد

سرنوشت سازترین "سین، جیم " های زندگی

2 مسئول هشدار دادند: واکسن های غیر استاندارد آنفلوانزای A در بازار



دنیای اقتصاد:

زمزمه بازگشت لایحه یارانه ها

راز ابطال بزرگترین معامله خصوصی بورس

کاهش شتاب رکود در ساخت و ساز



سیاست روز:

نمایندگان مجلس در گفتگو با سیاست روز: تعامل، رمز اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها

دکتر احمدی نژاد: دستگاه قضایی بدون توجه به ملاحظات با متخلفان برخورد کند

آیت الله صادق لاریجانی : قانون میان تخلفات تفاوت نمی گذارد



فرهنگ آشتی:

هجمه جدید به دولت سازندگی؛ رای به خاتمی! نه به هاشمی!

اگر مردم تغییری در شهر احساس نکنند؛ قالیباف: مدیر خوبی نبوده ایم

سخنگوی طرح تحول اقتصادی: آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد



کاروکارگر:

تصویب کلیات لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید؛ محجوب: بورس بازان نباید مشمول معافیت مالیاتی شوند

فرامرز پایور استاد بزرگ سنتور نوازی درگذشت

وزیر دفاع در سوریه: تهدید رژیم صهیونیستی را با انهدام مراکز هسته ای آنها پاسخ می دهیم



کیهان:

چنی: ایران در منطقه آمریکا را پشت سر گذاشته است

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ دوره ریاست دانشگاه آزاد اسلامی 4 ساله شد

اجرای اصل 44 با مصوبه مجلس شتاب می گیرد



گسترش:

با بومی سازی دانش تولید خودرو محقق شد؛ جلوگیری از خروج سالانه 10 میلیارد دلار ارز

رئیس جمهوری: مکان یابی 5 سایت هسته ای نهایی شد

آغاز نخستین پروژه صنعتی سازی مسکن در پرند



وطن امروز:

خرید و فروش ارز فقط در صرافی ها

رئیس جمهور خبر داد: پایان مکان یابی 5 سایت هسته ای

وزیر آموزش و پرورش: همه مدارس کشور به امکانات ورزشی مجهز می شوند

همبستگی:

رئیس جمهور اعلام کرد: مکان یابی 5 سایت هسته ای نهایی شد

فرامرز پایور استاد اسطوره ای موسیقی ایران درگذشت

علیرضا مرندی جایگزین ایرج فاضل در فرهنگستان علوم پزشکی شد



همشهری:

قالیباف: وقت مردم با ارزش است، فرصت سعی و خطا نداریم

لایحه یارانه ها به مجلس بازگشت داده شد

رکود ساخت و ساز تشدید می شود

هدف واقتصاد:

روسیه این بار هم یک گام جلوتر از ایران! دبیر کلی "اوجک" به مسکو رسید

کاهش قیمت به 272 هزار تومان؛ سکه در سراشیبی قیمت

قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد