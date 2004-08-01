ترددشبانه مسافران در جاده كرج-چالوس ممنوع است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، احمد صديقي ـ مديركل راه و ترابري استان تهران ـ در حاشيه بازيد از جاده چالوس ميزان تعير و مرمت شانهها، نصب ديوارهاي حايل و حفاظهاي جانبي در بخش آسيبديده در اين مسير را 85 درصد ارزيابي كرد.
وي افزود:هماكنون تردد در اين مسير تا دهانه شمالي تونل كندوان از ساعت شش صبح تا 20 شب ادامه داشته و پس از ساعت 20 تردد فقط براي عابران محلي و نه مسافران امكانپذير است.
وي با بيان اينكه هماكنون در10 كيلومتر از اين مسير گاردريل نصب شده است، پيشبيني كرد كه بهسازي و تعمير جاده كرج ـ چالوس با صرف هزينههاي بيش از30 ميليارد ريال و تا 20 مردادماه سالجاري به پايان برسد.
صديقي گفت:هزينههاي انجام شده در اين مسير تعهدي بوده كه عليرغم توجه جدي مسؤولان استان به ايمني جادهها در راستاي تامين اعتبار قولهاي مساعدي داده شده است.
وي با دعوت از هموطنان براي توجه بيشتر به ساعات تردد در مسير كرج ـ چالوس افزود: براي آگاهي بيشتر هموطنان از ساعات و محدوديت تردد در اين مسير علائم عبور و مرور نصب شده كه در صورت توجه نكردن مسافران به ساعات تردد پس از 20 شب از عبور آنها در مسير كندوان جلوگيري ميشود.
صديقي ميزان تردد در جاده چالوس پيش از وقوع زلزله را روزانه 40 هزار تردد ذكر كرد و گفت:با انجام تعميرات در اين مسير، محور كرج ـ چالوس بسيار ايمنتر از قبل شده است.
مدير كل اداره راه و ترابري استان تهران گفت: 80كيلومتر از مسير كرج ـ چالوس تا دهانه شمالي تونل كندوان در حوزه استحفاظي اداره كل تهران بوده كه تاكنون 70 كيلومتر از آسفالت و بهسازي آن با هزينه 25 ميليارد ريال انجام شده است.
به گزارش خبرگزاري "مهر"، احمد صديقي ـ مديركل راه و ترابري استان تهران ـ در حاشيه بازيد از جاده چالوس ميزان تعير و مرمت شانهها، نصب ديوارهاي حايل و حفاظهاي جانبي در بخش آسيبديده در اين مسير را 85 درصد ارزيابي كرد.
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