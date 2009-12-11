حکمت‌جو به خبرنگار مهر گفت: سه روز پیش تصویربرداری به پایان رسید و کاوه ایمانی به تازگی تدوین را شروع کرده است که 20 روز دیگر به پایان می‌رسد و پس از آن صداگذاری و ساخت موسیقی شروع می‌شود. احتمالا فیلم دی‌ماه آماده نمایش خواهد شد.

بیتا سحرخیز، علیرام نورایی، رویا خلیل آذر، حسین مهری، فریبا حیدری، سعیده عرب، نقی‌الله پیرهادی، نگاه خاقانی، ساناز کمالوند، سامان شکوهی، سامره شفیع نیا، مجتبی مظفری، کامران دهقان، علیرضا موسوی، علیرضا زاد سرور و فرشته خلیلیان بازیگران "نامه" هستند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: حسین ملکی، طراح صحنه: نازی پرتوزاده، دستیار صحنه: سعیده ابطحی، ارسلان جباربیک، طراح چهره‌پردازی: مهری شیرازی، مدیر تدارکات: اصغر احدی، گروه صدابرداری: امیر پرتوزاده، امیر رحمانی، عکاس: سیامک قدکچیان و مدیر تولید: بهنام شهیدی، محصول سیمافیلم.

فیلمنامه "نامه" را عباس شیرمحمدی با موضوعی درباره دفاع مقدس نوشته است. امیرحسین حکمت‌جو مجموعه‌های "راز سکوت" و "ترور" و فیلم تلویزیونی "زندگی بدون من" را کارگردانی کرده است.