سهم کرج در معرفی پژوهشگر برتر عادلانه نیست

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سهم کرج در معرفی پژوهشگر نمونه در حالی با سایر شهرستانهای کوچکتر همجوار برابر است که چند مرکز تحقیقاتی ملی و نیز دانشگاههای معتبر در کرج فعالیت علمی و تحقیقاتی انجام می دهند.

وی افزود: برای انتخاب پژوهشگر برتر در مجموع با انتخاب اعضای هیئت علمی و انجام 167 نفر ساعت کار کارشناسی 153 طرح واصله به دبیرخانه هفته پژوهش کرج بررسی شد.

این عضو ستاد برگزاری هفته پژوهش در کرج بیان داشت: سال گذشته تعدادد 127 طرح پژوهشی و تحقیقاتی به دبیرخانه هفته پژوهش در فرمانداری کرج ارسال شد که امسال با 26 مورد افزایش تعداد طرح های واصله به 153 طرح رسیده است.

حدادپور با بیان اینکه کار انتخاب آثار برتر واصله را گروهی تحت عنوان هیئت علمی ستاد برگزای هفته پژوهش برعهده دارند گفت: این هیئت علمی متشکل از معاون برنامه ریزی فرمانداری، پنج نفر از اساتید دانشگاه است که با حکم صادر شده از سوی ستاد هفته پژوهش وظیفه داوری آثار را بر عهده دارند.

این عضو ستاد برگزاری هفته پژوهش در کرج خاطرنشان کرد: بیشترین آثار رسیده مربوط به دانشگاه تربیت معلم تهران واحد پردیس کرج ( واقع در حصارک) است.

وی عنوان کرد: تلاش شده محوریت بررسی آثار بر روی طرح های گروهی باشد و در همین راستا نیز از پژوهشگران خواسته شده کارهای تحقیقاتی و پژوهشی خود را به صورت گروهی ارائه دهند.

بررسی مسائل و مشکلات شهری رویکرد امسال هفته پژوهش

معاون برنامه ریزی فرمانداری کرج رویکرد امسال هفته پژوهش را بررسی مسائل و مشکلات استان تهران برشمرد و هدف از این کار را تشویق پژوهشگران به انجام تحقیقات کاربردی شهری با محوریت مسائل و مشکلات شهری عنوان کرد.

حدادپور آثار رسیده به دبیرخانه هفته پژوهش را در تمامی زمینه ها از جمله علوم پایه، مسائل شهری و ... برشمرد و یادآور شد: از میان اثار رسیده که کار داوری آن نیز به پایان رسیده است یک طرح در قالب کار گروهی به استان معرفی شده و یک پژوهشگر برتر نیز به استان معرفی می شود.

وی همچنین در خصوص برنامه های هفته پژوهش در استان تهران بیان داشت: برنامه های جداگانه ای برای مراکز دانشگاهی و مدارس ترتیب داده شده است که از آن جمله می توان به صدا در آوردن زنگ پژوهش، انتشار جزوه آموزشی روش تحقیق در مدارس، برگزاری مسابقات مقاله نویسی، عکس، وبلاگ نویسی پژوهشی، بازدید از مراکز علمی تحقیقاتی، برگزاری کارگاه های آموزشی و نیز برگزاری نمایشگاههای کتاب اشاره کرد.

کمبود اعتبارات مهمترین مشکل بخش پژوهشی

این مسئول با تاکید بر کمبود اعتبارات پژوهشی این موضوع را مهمترین مشکل حوزه پژوهش برشمرد و گفت: یک درصد از اعتبارات عمرانی باید در بخشهای تحقیقاتی و پژوهشی هزینه شود که متاسفانه این موضوع تنها در حد یک قانون مانده و در بخش های اجرایی تاکیدی بر اجرای آن نیست.

وی با اشاره به اینکه در اثر وقوع مشکلاتی سال گذشته، امکان برگزاری مراسمی شایسته پژوهشگران در کرج فراهم نشد، گفت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته برای سال جاری برنامه های هفته پژوهش پربارتر از سالهای گذشته برگزار می شود.