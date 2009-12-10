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۱۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۳

از هفته آینده؛

نان غنی شده در مدارس قم توزیع می‌شود

نان غنی شده در مدارس قم توزیع می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استان قم از توزیع نان غنی‌شده در مدارس قم از هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمیدرضا سوری ظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با هماهنگی‌های انجام شده از هفته آینده نان غنی شده در سطح مدارسی که در قم شیر رایگان دریافت می‌کنند، توزیع می‌شود.

وی گفت: در خصوص توزیع و سلامت شیر مدارس در بین دستگاه‌های ذیربط هماهنگی و همکاری و نظارت خوبی صورت گرفته است و استان قم تنها استانی است که در هر سه دوره تحصیلی شیر را در مدارس توزیع می‌کند و کمترین مشکلی را در این زمینه نداشته است.

سوری با بیان اینکه دولت و نظام جمهوری اسلامی در شهر و روستا توجه ویژه‌ای به بخش دانش‌آموزی به‌ویژه آموزش و پرورش دارد، گفت: در حال حاضر بیش از 14 میلیون دانش آموز در کشور از شیر و نان غنی شده رایگان استفاده می کنند که کار بسیار سنگینی است و اهمیت فراوانی دارد.

معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استان قم تصریح کرد: از آنجا که مصرف شیر و نان غنی شده از اهمیت بالایی برخوردار است باید تلاش کنیم دانش آموزان را برای مصرف این دو نعمت الهی در مدارس تشویق و ترغیب نمائیم.

وی اهمیت دادن به دانش آموزان را اهمیت آینده کشور دانست و گفت: فرزندان ما پدران و مادران آینده جامعه هستند و باید فرزندان و آینده سازان دیگر را تربیت کنند و این مستلزم آموزش صحیح و درست و تغذیه سالم نسل امروز است.

کد مطلب 997687

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