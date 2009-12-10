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۱۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

در سال جاری؛

570 دستگاه پست هوایی برق در غرب استان تهران نصب شد

570 دستگاه پست هوایی برق در غرب استان تهران نصب شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب استان تهران از نصب 570 پست هوایی جدید در این منطقه از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اصغر امجدی پیش از ظهر پنج شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: تعداد پستهای زمینی منصوبه جدید (عمومی، اختصاصی و پاساژ) تا پایان آبانماه 11 دستگاه بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در مدت زمان یادشده در خصوص خطوط فشار متوسط هوایی، کابل فشار متوسط و کابل خودنگهدار فشار ضعیف به ترتیب 107.56، 17.57 و 449 کیلومتر نصب صورت گرفته است.

این مسئول بیان کرد: میزان کابل فشار ضعیف نیز 92 کیلومتر بوده است.

وی اظهار داشت: تا پایان آبانماه، تعداد انشعابات فروخته شده 64 هزار و 630 مشترک بوده و پنج هزار و 325 دستگاه چراغ روشنایی معابر نصب شده است.

امجدی خاطرنشان کرد: تعداد مشترکین خانگی شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران تا پایان آبان سال جاری نسبت به پایان سال 87، هفت درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: آمار مربوط به مشترکان عمومی، کشاورزی، صنعتی، تجاری و آزاد نیز در این زمینه به ترتیب 10، سه، 15، شش و منهای 46 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 997715

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