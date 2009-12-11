ارائه روش اقتصادی برای تولید نانو پودرهای نسوز توسط پژوهشگران کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز توانگریان مجری طرح با بیان اینکه در این پژوهش توانستیم پودر "فورستریت" نانو کریستالی را با روش فعال سازی مکانیکی با استفاده از تالک و کربنات منیزیم سنتز کنیم گفت: فورستریت از جمله موادی است که در صنایع لیزری بسیار کاربرد دارد.

وی با تاکید بر اینکه هدایت الکتریکی بسیار پایین فورستریت آن را به یک ماده عالی برای کاربرد در صنایع لیزری تبدیل کرده است، افزود: علاوه بر این، فورستریت به دلیل نقطه ذوب بالا به عنوان نسوز به کار می رود و انبساط حرارتی پایین و پایداری شیمیایی مناسبی دارد.

توانگریان، استفاده از تالک به عنوان یک ماده در این پژوهش را به دلیل کاهش قیمت تمام شده محصول دانست و ادامه داد: از آن جا که تولید فورستریت تک فاز بسیار مشکل و پرهزینه است بنابراین هدف اصلی از این پژوهش ارائه روشی ساده، اقتصادی و کنترل شده برای تولید پودر فورستریت نانو کریستالی تک فاز از پودرهای تالک و کربنات منیزیم بوده است.

وی به جزئیات این پژوهش اشاره کرد و یادآور شد: برای انجام این کار، ابتدا پودرهای تالک و کربنات منیزیم (MgCO3) را با نسبت مولی معین برای به دست آوردن فورستریت با یکدیگر مخلوط و سپس مقدار مشخصی از پودرهای مخلوط شده را در یک آسیای گلوله ای سیاره ای در شرایط محیطی آسیا کردیم.

مجری طرح خاطر نشان کرد: کریستال های فاز فورستریت تولید شده بین 30 تا 40 نانومتر هستند و با روش آسیاکاری مکانیکی می توان امکان تولید فورستریت نانوکریستالی را در دمای 1200 درجه سانتیگراد برای یک ساعت فراهم کرد.

به گفته این محقق، این ماده می تواند در صنایع نسوز، تولید سرامیک ها، صنایع لیزر، صنایع الکترونیک و به عنوان یک ماده جدید در صنایع پزشکی و مهندسی بافت کاربرد داشته باشد.