پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

به گزارش خبرگزاري مهر، آسمان سواحل جنوبي درياي خزر صاف تا قسمتي ابري در پاره اي نقاط نيمه ابري و مه آلود و در نواحي شرقي با احتمال بارندگي پراكنده و وزش باد ، آسمان استانهاي اردبيل و نواحي شمالي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، شمال خراسان و دامنه هاي البرز صاف تا قسمتي ابري در پاره اي نقاط نيمه ابري همراه با رگبار و رعد وبرق پيش بيني مي شود .

آسمان استانهاي فارس ، بوشهر و دامنه هاي جنوبي زاگرس صاف تا كمي ابري در پاره اي نقاط با افزايش ابر ، وزش باد و گرد و خاك ، آسمان استانهاي هرمزگان، جنوب سيستان و بلوچستان و جزاير تنب كوچك و بزرگ، قشم، كيش ، سيري و ابوموسي صاف تا كمي ابري در پاره اي نقاط نيمه ابري و در بعداز ظهر وشب با رگبار و رعد وبرق همراه خواهد بود .

آسمان ساير مناطق كشور صاف تا قسمتي ابري و در بعداز ظهر و شب همراه وزش باد و غبارآلود پيش بيني مي شود .

به گزارش سازمان هواشناسي دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعات به 36 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيده است .