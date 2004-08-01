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۱۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۴۹

سازمان هواشناسي اعلام كرد :

پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

سازمان هواشناسي فردا آسمان استان تهران و ساير نقاط كشور را صاف تا قسمتي ابري گاهي غبارآلود همراه با وزش باد ملايم پيش بيني مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر، آسمان سواحل جنوبي درياي خزر صاف تا قسمتي ابري در پاره اي نقاط نيمه ابري و مه آلود و در نواحي شرقي با احتمال بارندگي پراكنده و وزش باد ، آسمان استانهاي اردبيل و نواحي شمالي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، شمال خراسان و دامنه هاي البرز صاف تا قسمتي ابري در پاره اي نقاط نيمه ابري همراه با رگبار و رعد  وبرق پيش بيني مي شود .

آسمان استانهاي فارس ، بوشهر و دامنه هاي جنوبي زاگرس صاف تا كمي ابري در پاره اي نقاط با افزايش ابر ، وزش باد و گرد و  خاك ، آسمان استانهاي هرمزگان،  جنوب سيستان و بلوچستان و جزاير تنب كوچك و بزرگ،  قشم،  كيش ، سيري و ابوموسي  صاف تا كمي ابري در پاره اي نقاط نيمه ابري  و در بعداز ظهر وشب با رگبار و رعد  وبرق همراه خواهد بود .

آسمان ساير مناطق كشور صاف تا قسمتي ابري و در بعداز ظهر و شب همراه وزش باد و غبارآلود پيش بيني مي شود . 

به گزارش سازمان هواشناسي دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعات به 36 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيده است .

کد مطلب 99776

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