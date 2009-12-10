  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۰

دیدار ابوترابی با روسای هیئت های حاضر در نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه دیدار خود با روسای هیئت های شرکت کننده در اجلاس باندونگ، با روسای هیئت های پارلمانی یمن، مالدیو و کره شمالی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرفین در این دیدار بر توسعه و گسترش مناسبات فی ما بین در همه زمینه ها به ویژه روابط پارلمانی تاکید کردند.

ابوترابی فرد در این دیدارها تقویت و گسترش مناسبات پارلمانی را بستر مهمی برای تقویت روابط در سایر زمینه ها دانست و افزود: مجالس با توجه نقش و جایگاه تاثیر گذارشان در سیاست گذاریها می توانند بستر مهمی برای تقویت و تحکیم همه جانبه روابط دو جانبه و همکاریهای منطقه ای باشند.

وی همچنین نقش مجمع پارلمانی آسیایی را در همگرایی و تقویت همکاریهای پارلمانی در آسیا بسیار مهم ارزیابی کرد.

هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس روز دوشنبه جهت شرکت در چهارمین نشست مجمع عمومی مجمع پارلمان آسیایی (APA) عازم جاکارتا پایتخت اندونزی شد.

کد مطلب 997774

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها