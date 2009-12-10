دیدار ابوترابی با روسای هیئت های حاضر در نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، طرفین در این دیدار بر توسعه و گسترش مناسبات فی ما بین در همه زمینه ها به ویژه روابط پارلمانی تاکید کردند.

ابوترابی فرد در این دیدارها تقویت و گسترش مناسبات پارلمانی را بستر مهمی برای تقویت روابط در سایر زمینه ها دانست و افزود: مجالس با توجه نقش و جایگاه تاثیر گذارشان در سیاست گذاریها می توانند بستر مهمی برای تقویت و تحکیم همه جانبه روابط دو جانبه و همکاریهای منطقه ای باشند.

وی همچنین نقش مجمع پارلمانی آسیایی را در همگرایی و تقویت همکاریهای پارلمانی در آسیا بسیار مهم ارزیابی کرد.

هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس روز دوشنبه جهت شرکت در چهارمین نشست مجمع عمومی مجمع پارلمان آسیایی (APA) عازم جاکارتا پایتخت اندونزی شد.