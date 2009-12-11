اولین برخورد پر انرژی در برخورد دهنده بزرگ هادرون اتفاق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان امیدوارند این برخوردها بتواند به درک آنها از پدیده های مرموزی مانند ماده تاریک، ضد ماده و فرایند شکل گیری جهان در حدود میلیاردها سال پیش کمک کند.

برخورد پر انرژی در برخورد دهنده بزرگ هادرون در عصر روز سه شنبه 8 دسامبر 2009 رخ داد تا این آزمایشگاه بزرگ برای آزمایش اصلی خود در سال جدید با انرژی بسیار بالا آماده شود.

طی این برخورد دو پروتون با انرژی در سطح 1.18 تریلیون الکترون ولت با یکدیگر برخورد کردند که نتایج آن توسط حسگر اطلس، یکی از چهار حسگر قدرتمند برخورد دهنده بزرگ هادرون به ثبت رسید.

به گفته سخنگوی سرن، این برخورد در سطح انرژیی بالاتر از 1.18 تریلیون الکترون ولت، سطح انرژی که در ماه نوامبر یکی دیگر از برخوردهای شتاب دهنده را شکل داد، دو پروتون را در مسیری مخالف حرکت داده و برخورد نیز در این سطح از انرژی شکل گرفت.

مهندسان در صددند برخوردهای متعددی را در این سطح از انرژی و سطوح پایین تر به وجود آورند تا به این شکل به تنظیم تجهیزات برخورد دهنده و آماده سازی آن برای آزمایش بزرگ بپردازند. همچنین چندین برخورد دیگر در سطح TeV 1.18 در برنامه های سرن قرار دارد تا دانشمندان بتوانند اطلاعات علمی به دست آمده در این سطح را مورد بررسی قرار دهند. با این حال انتظار نمی رود تا قبل از سال جدید، زمانی که پروتونها با انرژی بیش از 3.5 تریلیون الکترون ولت با یکدیگر برخورد خواهند کرد، کشفیات جدید علمی حاصل شود.

بر اساس گزارش AP، این سطح از انرژی 3.5 بار بزرگتر از انرژی است که برخورد دهنده Fermilab، قدرتمندترین برخورد دهنده جهان قبل از فعال سازی هادرون قادر به تولید آن است.