به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دالایی لاما رهبر معزول شده تبت و رهبر معنوی بودائیان تبت قرار است درباره "قلب بودیسم" در ششمین سفر خود به شهر بلومینگتون ایندیانا که یک شهر دانشگاهی محسوب می‌شود سخنرانی کند.

مرکز فرهنگی بودائیان تبتی مغولی تبار که از سوی برادر دالایی لاما در جنوب بلومینگتن پایه‌گذاری شده برنامه سفر ماه می دالایی لاما را به این منطقه در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرده است.

براساس این گزارش دالایی لاما 74 ساله و برنده جایزه صلح نوبل " حکم دینی قلب " در آئین بودیسم را طی جلسات سه روزه در دانشگاه ایندیانا به بحث و بررسی می‌گذارد.

این سفر طی روزهای 12 و 13 ماه می صورت می‌گیرد و براساس گزارش مرکز فرهنگی بودائیان این منطقه جزئیات این سفر به‌زودی اعلام می‌شود.

دالایی لاما رهبر معزول شده تبت، 9 سال پس از اشغال نظامی تبت توسط نیروهای کمونیست چین به هندوستان متواری شد و از آن زمان پیگیری این مبارزات غیر خشونت آمیز جایزه صلح نوبل را برای دالایی لاما به همراه داشت.