شاخصه های امنیتی - انتظامی در خراسان پیشرفت خوبی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار سرتیپ دکتر اسماعیل احمدی مقدم ظهر پنجشنبه در حاشیه رزمایش امنیت و آرامش در قرارگاه این رزمایش در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: اولین و اصلی ترین وظیفه حکومت برقراری امنیت است که در سایه آن دستیابی به توسعه، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، آسایش و رشد و بالندگی اقتصادی - اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.

فرمانده انتظامی ناجا، ضمن اشاره به ناآرامی های موجود در همسایگی ایران اذعان داشت: ایجاد امنیت در کشور تنها وظیفه ناجا نیست، بلکه دستگاه های متعددی در این امر دخیل هستند تا این وظیفه خطیر به بهترین نحو انجام شود و اجازه اغتشاش و ناآرامی در کشور را از از عوامل بیگانه و خارجی سلب کنند.

این مقام انتظامی به برقراری امنیت اجتماعی و عدم تعرض به حریم خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه در قانون به حریم خصوصی اشاره نشده است و مردم برای حریم خصوصی و عمومی تفاوتی قائل نیستند و برخی مواقع شاهد اقدامات خصوصی در حریم های عمومی هستیم که این امر موجب کاهش امنیت اجتماعی می شود.

وی با توجه به اینکه خراسان رضوی بزرگترین، پر جمعیت ترین و پرسفرترین استان است، ادامه داد: شاخص های ناجا و امنیتی از دهه پیش تاکنون در خراسان رضوی روند بهبودی را در برداشته است تا آنجا که توانسته با شرایط مثبت، تلاش های شبانه روزی امنیت مردمی را ایجاد کند.

وی ضمن اشاره به اغتشاش های ماه های گذشته افزود: قانون شکنان در خصوص تعرض به این استان و مشهد نتوانستند اقدام مثبتی داشته باشند زیرا شورای تامین استان و ناجا با ارائه تدبیر، درایت و حضور و حمایت های مردمی از این تعرض ها جلوگیری کردند.

همچنین در این مراسم فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: این رزمایش در راستای دکترین عملی ناجا مبنی بر توانایی نیروی انتظامی در مقابله با هرگونه تهدید، بحران و شرایط سخت در حال اجراست که خراسان رضوی با حضور 30 سناریوی تخصصی متناسب با وظایف ذاتی پلیس همکاری و همراهی پلیس های تخصصی، واحدهای انتظامی و یگانهای پشتیبانی و ویژه در خصوص آسایش عمومی، پیشگیری از جرم، کشف زود جرم اقدام کرده است.

سردار حمید فهیمی راد افزود: این رزمایش نمایش بخشی از امکانات و توان عملی نیروها می باشد که در سایر نقاط شهری اجرا می شود و پیش بینی شده تا همکاران ناجا بتوانند توان علمی و عملی خود را در قالب انضباط به نمایش بگذارند.

وی اظهار داشت: در این رزمایش عملیاتهای مختلف پلیس رهایی گروگان، راپل، عملیات سلاح کشی، شناخت سلاح گروگان گیری، سقوط چتر بازی در سقوط آزاد، مبارزه با اغتشاش و رژه اجرا می شود.

این رزمایش از 16 آذر سال جاری آغاز و تا 21 این ماه ادامه خواهد داشت.