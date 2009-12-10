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۱۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۱۴

امسال؛

265 هزار هکتار در اردبیل زیر کشت گندم آبی و دیم رفته است

265 هزار هکتار در اردبیل زیر کشت گندم آبی و دیم رفته است

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به کشت بیش از 60 هزار هکتار گندم آبی و 205 هزار هکتار گندم دیم در استان گفت: پیش بینی می شود سطح زیرکشت گندم آبی و دیم استان در سال جاری نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عادل عبد ایمانی ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی مشکلات خرید دانه‌های روغنی و پنبه از کشاورزان استان اظهار داشت: همچنین امسال بالغ بر 30 هزار تن سویا و 40 هزار تن ذرت دانه ای در استان تولید و خریداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از دو هزار و 675 تن وش پنبه از کشاورزان استان خریداری شده است، افزود: تاکنون 16 هزار تن دانه سویا و 9 هزار تن ذرت دانه ای نیز از کشاورزان خریداری و وارد بازار شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان قیمت خریداری هر کیلو وش پنبه را شش هزار و 480 ریال عنوان کرد و ابراز داشت: تعاون روستایی موظف است تا 15 دی ‌ماه جاری محصولات دانه‌های روغنی سویا، ذرت دانه‌ای و وش پنبه را از کشاورزان منطقه خریداری نماید.

وی قیمت خریداری محصولات دانه روغنی سویا و ذرت دانه ای را هر کیلوگرم پنج هزار و 350 ریال و دو هزار و 760 ریال اعلام کرد و متذکر شد: خریداری این محصولات نیز تا یک ماه آینده ادامه خواهد داشت.

عبد ایمانی همچنین با اشاره به افزایش 45 درصدی توزیع بذر اصلاح شده در اردبیل خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 18 هزار و 500 تن انواع بذور گندم دیم و آبی بین کشاورزان استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه زارعان این استان از به کارگیری بذور اصلاح شده در کشت گندم استقبال خوبی داشته اند، بیان داشت: توزیع بذر مادری و گواهی شده در مناطق معتدله استان از جمله در شهرستانهای پارس آباد، گرمی و بیله سوار همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 997835

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