265 هزار هکتار در اردبیل زیر کشت گندم آبی و دیم رفته است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عادل عبد ایمانی ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی مشکلات خرید دانه‌های روغنی و پنبه از کشاورزان استان اظهار داشت: همچنین امسال بالغ بر 30 هزار تن سویا و 40 هزار تن ذرت دانه ای در استان تولید و خریداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از دو هزار و 675 تن وش پنبه از کشاورزان استان خریداری شده است، افزود: تاکنون 16 هزار تن دانه سویا و 9 هزار تن ذرت دانه ای نیز از کشاورزان خریداری و وارد بازار شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان قیمت خریداری هر کیلو وش پنبه را شش هزار و 480 ریال عنوان کرد و ابراز داشت: تعاون روستایی موظف است تا 15 دی ‌ماه جاری محصولات دانه‌های روغنی سویا، ذرت دانه‌ای و وش پنبه را از کشاورزان منطقه خریداری نماید.

وی قیمت خریداری محصولات دانه روغنی سویا و ذرت دانه ای را هر کیلوگرم پنج هزار و 350 ریال و دو هزار و 760 ریال اعلام کرد و متذکر شد: خریداری این محصولات نیز تا یک ماه آینده ادامه خواهد داشت.

عبد ایمانی همچنین با اشاره به افزایش 45 درصدی توزیع بذر اصلاح شده در اردبیل خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 18 هزار و 500 تن انواع بذور گندم دیم و آبی بین کشاورزان استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه زارعان این استان از به کارگیری بذور اصلاح شده در کشت گندم استقبال خوبی داشته اند، بیان داشت: توزیع بذر مادری و گواهی شده در مناطق معتدله استان از جمله در شهرستانهای پارس آباد، گرمی و بیله سوار همچنان ادامه دارد.