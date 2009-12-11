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۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

بودجه فعالیتهای مذهبی و دینی در کشور در سال آینده 40 درصد رشد خواهد داشت

بودجه فعالیتهای مذهبی و دینی در کشور در سال آینده 40 درصد رشد خواهد داشت

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی از رشد 40 درصدی بودجه فعالیتهای مذهبی و دینی در کشور در سال آینده خبر داد و بر مدیریت فرهنگی این فعالیتها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام سید علی حسینی در دومین همایش آموزشی ائمه جماعات و مدیران کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی در مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژاد مشهد افزود: وضعیت ناهمگون معماری مساجد و توزیع ناهماهنگ بسته های فرهنگی یکی از دلایل نبود الگوهای کارشناسی شده، معقول و منطقی از سوی نهادهای دست اندرکار است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به رشد 40 درصدی بودجه فعالیتهای مذهبی دینی و این مطلب که سازمانها و نهادهای مختلفی متولی امور اداره کردن مساجد هستند، تصریح کرد: عرصه مدیریت فرهنگی مساجد به الگوی منطقی و کارآمد در عرصه برنامه ریزی نیازمند است.

حسینی افزود: با توجه به مردمی اداره شدن مساجد در حکومت اسلامی، این مکانهای مقدس باید تقویت و حمایت شوند زیرا در دولتی با رویکرد اسلامی، توجه به نقش و کارکرد مساجد نیز بایستی لحاظ شود.

وی تنوع و تکثیر مدیریت در مساجد را سبب غفلت از زوایای مختلف فعالیتهای کارآمد مساجد دانست و تصریح کرد: در بسیاری از شهرها و روستاها مساجد با جمعیت افراد تناسب ندارد و گاه نماز عید شیعیان به صورت مجزا در دو گروه شیعه و سنی برگزار می شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس عدم مدیریت صحیح فرهنگی در مساجد را سبب خدشه دار شدن آیین مذهبی دانست و خاطرنشان کرد: اتحاد و همبستگی در مدیریت و یا حداقل در تدوین تاکتیک ها و برنامه ها ضروری است.

حسینی افزود: پیوند اقتصاد و فرهنگ یا ثروت و مذهب جامعه ما سبب الگوسازی و جذب افراد ثروتمند به مساجد و در نتیجه رونق فعالیتهای آنان می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در خصوص پیوست فرهنگی به طرح ها و پروژه ها در کشور گفت: در واقع این پیوست کمکی به برطرف شدن نقص ها و توجه به فرهنگ و پرهیز از نگاه جزیره ای به مقوله فرهنگ است.

وی فرهنگ را به روحی که در کالبد این جامعه دمیده شده است، تشبیه کرد و اذعان داشت: در پیوست فرهنگی در هر طرحی توجه به مسجد، مدرسه، دانشگاه، نمازخانه و غیره نیز لحاظ می شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به رویکردهای مختلف مسجد در زمان صدر اسلام گفت: جایگاه اولیه مساجد، جایگاه عبادی و معنوی است و مدیریت مطلوب مساجد در واقع با حمایت دولت و هماهنگی دستگاه متولی و مردم حاصل می شود.

وی از تشکیل کمیسیونی متشکل از پنج یا شش نفر در خصوص بررسی اداره شدن مساجد و دستگاه های ذی ربط خبر داد و گفت: در واقع یکی از دلایل ضعف اداره شدن مساجد، تکثر و تنوع مدیریت های گوناگون است.

حسینی با تاکید بر مردمی اداره شدن مساجد نیز گفت: در حمایت و جذب افراد در مساجد، متاسفانه جامعه ما به برداشتی نادرست از ثروتمند مبتلا شده است و همین دلیلی برای عدم جذب افراد ثروتمند و همکاری در اداره کردن مساجد شده است

دومین همایش آموزش ائمه جماعات و مدیران کانون های مساجد خراسان رضوی با حضور بیش از 600 نفر در مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژاد در حال برگزاری است.

کد مطلب 997851

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