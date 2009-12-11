الهه دهنوی با اعلام این خبر در گفتگو با خبر نگار مهر گفت: این مجموعه شامل 10 داستان کوتاه است که مجور نشر را دریافت کرده و در 200 صفحه توسط نشر افراز به چاپ می رسد.
وی افزود: ترور در این کتاب که یکی از مشهورترین آثارش به شمار می رود ریشههای تاریخی و پیشینه کشور ایرلند را دستمایهای قرار میدهد تا از این طریق به هویت شخصیتهایش بپردازد.
مترجم "مرد در تاریکی " پل استر در ادامه گفت: " مجردان تپه" دو جایزه ادبی"ویت برد"و"ساندی اکسپرس" را به دست آورده است. داستانهای این کتاب چون سایر آثار این نویسنده، لحنی سرد دارند و به شیوه "سیلان ذهن" نوشته شدهاند.
وی همچنین از ترجمه کتاب دیگری از همین نویسنده ایرلندی خبر داد و گفت: ترجمه رمان " خانهام در آمبریا" را به اتمام رساندهام که این کتاب هم توسط نشر افراز منتشر خواهد شد.
دهنوی اضافه کرد: این رمان داستان زنی را روایت می کند که کتابهای عامه پسند می نویسد و مهمانخانه کوچکی هم در ایتالیا دارد. در جریان یک بمبگذاری چند آدم آسیب دیده ساکن مهمانخانه او می شوند و تجربه حضور در کنار این افراد او را متحول می کند.
"تورگنیف خوانی" و "سفر فلیشا" عناوین کتابهای دیگری از ویلیام ترور هستند که پیش از این با ترجمه دهنوی به فارسی منتشر شدهاند.
این نویسنده و مترجم سپس از چاپ مجموعه داستان خود خبر داد و در این باره گفت: کتاب " کاغذهای سوخته" از سوی انتشارات مروارید برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد رفته است.
وی عنوان کرد: این مجموعه شامل 10 داستان کوتاه است که در فاصله سالهای 85 تا ابتدای تابستان 88 نوشته شدهاند.
دهنوی در پایان گفت: ویژگی اکثر داستانهای مجموعه "کاغذهای سوخته" این است که یا از ذهنیت و نگاه زنان نوشته شده و یا اگر هم از زاویه دید یک مرد است باز هم محور داستان زنان هستند.
