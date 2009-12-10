نمایشگاه جلوه عفاف در قم گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر اجرایی نمایشگاه جلوه عفاف بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تبیین و تشریح محورهای شرعی پوشش و حجاب، پاسخ به شبهات حجاب، شناسایی و تقدیر از تولیدکنندگان پوشش اسلامی و مناسب و... از مهمترین اهداف برپایی نمایشگاه جلوه عفاف است.
اشرف یوسفی ادامه داد: نمایشگاه جلوه عفاف در سه بخش اصلی، جنبی و ویژه طراحی شده که در بخش اصلی ضمن برگزاری گفتمانهای دینی با موضوع عفاف و حجاب، آثار پژوهشی و نرمافزارهای مربوط به این موضوع در معرض دید علاقهمندان قرار میگیرد.
یوسفی گفت: در این بخش همچنین نمایشگاه عکس با موضوع حجاب در ادیان مختلف طراحی شده است.
وی ارائه محصولات فرهنگی، نمایش فیلم و انیمیشن، برپایی ایستگاه نقاشی و برگزاری مسابقات مختلف را از جمله فعالیتها و برنامههای بخش جنبی نمایشگاه جلوه عفاف عنوان کرد و افزود: در بخش ویژه نیز مدلها و الگوهای پوشش با محوریت حجاب برتر به علاقهمندان ارائه میشود.
وی در مورد زمان برپایی این نمایشگاه تصریح کرد: این نمایشگاه از 19 تا 23 آذرماه صبحها از ساعت 8 تا 12 و بعدازظهرها از 15 تا 19 در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی واقع در ابتدای خیابان معلم پذیرای علاقهمندان است.
قم - خبرگزاری مهر: به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، نمایشگاه جلوه عفاف در قم آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر اجرایی نمایشگاه جلوه عفاف بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تبیین و تشریح محورهای شرعی پوشش و حجاب، پاسخ به شبهات حجاب، شناسایی و تقدیر از تولیدکنندگان پوشش اسلامی و مناسب و... از مهمترین اهداف برپایی نمایشگاه جلوه عفاف است.
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