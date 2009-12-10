نمایشگاه جلوه عفاف در قم گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر اجرایی نمایشگاه جلوه عفاف بعد از ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تبیین و تشریح محورهای شرعی پوشش و حجاب، پاسخ به شبهات حجاب، شناسایی و تقدیر از تولیدکنندگان پوشش اسلامی و مناسب و... از مهم‌ترین اهداف برپایی نمایشگاه جلوه عفاف است.



اشرف یوسفی ادامه داد: نمایشگاه جلوه عفاف در سه بخش اصلی، جنبی و ویژه طراحی شده که در بخش اصلی ضمن برگزاری گفتمان⁮های دینی با موضوع عفاف و حجاب، آثار پژوهشی و نرم⁮افزارهای مربوط به این موضوع در معرض دید علاقه⁮مندان قرار می⁮گیرد.



یوسفی گفت: در این بخش همچنین نمایشگاه عکس با موضوع حجاب در ادیان مختلف طراحی شده است.



وی ارائه محصولات فرهنگی، نمایش فیلم و انیمیشن، برپایی ایستگاه نقاشی و برگزاری مسابقات مختلف را از جمله فعالیت⁮ها و برنامه⁮های بخش جنبی نمایشگاه جلوه عفاف عنوان کرد و افزود: در بخش ویژه نیز مدل⁮ها و الگوهای پوشش با محوریت حجاب برتر به علاقه⁮مندان ارائه می⁮شود.



وی در مورد زمان برپایی این نمایشگاه تصریح کرد: این نمایشگاه از 19 تا 23 آذرماه صبح⁮ها از ساعت 8 تا 12 و بعدازظهرها از 15 تا 19 در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی واقع در ابتدای خیابان معلم پذیرای علاقه‌مندان است.