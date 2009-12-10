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۱۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۷

به همت سازمان تبلیغات؛

نمایشگاه جلوه عفاف در قم گشایش یافت

نمایشگاه جلوه عفاف در قم گشایش یافت

قم - خبرگزاری مهر: به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، نمایشگاه جلوه عفاف در قم آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر اجرایی نمایشگاه جلوه عفاف بعد از ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تبیین و تشریح محورهای شرعی پوشش و حجاب، پاسخ به شبهات حجاب، شناسایی و تقدیر از تولیدکنندگان پوشش اسلامی و مناسب و... از مهم‌ترین اهداف برپایی نمایشگاه جلوه عفاف است.

اشرف یوسفی ادامه داد: نمایشگاه جلوه عفاف در سه بخش اصلی، جنبی و ویژه طراحی شده که در بخش اصلی ضمن برگزاری گفتمان⁮های دینی با موضوع عفاف و حجاب، آثار پژوهشی و نرم⁮افزارهای مربوط به این موضوع در معرض دید علاقه⁮مندان قرار می⁮گیرد.

یوسفی گفت: در این بخش همچنین نمایشگاه عکس با موضوع حجاب در ادیان مختلف طراحی شده است.

وی ارائه محصولات فرهنگی، نمایش فیلم و انیمیشن، برپایی ایستگاه نقاشی و برگزاری مسابقات مختلف را از جمله فعالیت⁮ها و برنامه⁮های بخش جنبی نمایشگاه جلوه عفاف عنوان کرد و افزود: در بخش ویژه نیز مدل⁮ها و الگوهای پوشش با محوریت حجاب برتر به علاقه⁮مندان ارائه می⁮شود.

وی در مورد زمان برپایی این نمایشگاه تصریح کرد: این نمایشگاه از 19 تا 23 آذرماه صبح⁮ها از ساعت 8 تا 12 و بعدازظهرها از 15 تا 19 در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی واقع در ابتدای خیابان معلم پذیرای علاقه‌مندان است.

کد مطلب 997890

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