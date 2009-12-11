تداوم صدرنشینی مقاومت و صعود نیروی زمینی به مکان سوم

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روز پنجشنبه در سالن آبفا تهران برگزار شد که در مهمترین دیدار دو تیم مقاومت و مهرام به مصاف هم رفتند. مقاومتی ها که برای حفظ صدرنشینی خود و کسب عنوان قهرمانی نیم فصل به پیروزی در این دیدار نیاز داشتند به بهترین ترکیب خود به میدان رفت و 5 بر4 به پیروزی رسید.

مهرامی ها بعد از این شکست، مقابل میقات الرضا به برتری دست یافت ولی در پیکار با نیروی زمینی بازهم بازنده از میدان خارج شدند.

نتایج این هفته مهرام را تا پله پنجم جدول پائین برد. شاگردان محمد حسن مجلسی در تیم نیروی زمینی هم بعد از برتری مقابل مهرام در یک بازی انتقاد آمیز مقابل میقات الرضا تن به شکست دادند تا شانس رسیدن به سکوی دوم را از دست بدهند.