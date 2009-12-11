حوزه های علمیه باید مستقل باشند/ آزاداندیشی هنری همواره باید لحاظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قم در مجلس روز پنجشنبه در سفر به حوزه انتخابیه خود با مسئولان فرهنگی و دینی قم دیدار و گفتگو کرد .

دیدار رئیس مجلس با مسئولان کانون های فرهنگی، هنری و مساجد استان قم



در دیدار رئیس مجلس و مسئولان کانون های فرهنگی، هنری و مساجد استان قم، مسائل و مشکلاتی چون کمبود سرانه بودجه مساجد قم و نبود مکان مناسب جهت برگزاری کانون های فرهنگی ورزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لاریجانی در دیدار با موفق ارزیابی کردن این کانون ها گفت: امن ترین مکانها برای کار فرهنگی اصیل مساجد هستند.

وی افزود: مساجد از بقیه بخش ها در کارهای معرفتی و فرهنگی افضل تر است.

رئیس مجلس ضمن خواستار شدن اولویت دادن مسئولان این استان در جهت تامین نیازهای کتابخانه های مساجد، پیشنهاداتی در خصوص تامین نیازهای فرهنگی استان مطرح کرد.

همچنین سعید روحانی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و مساجد گزارشی از عملکرد این کانون ها ارائه کرد.

فعالیت های فرهنگی نباید جنس دولتی داشته باشند



علی لاریجانی تاکید کرد: فعالیت های فرهنگی نباید جنس دولتی داشته باشد و آزاد اندیشی هنری همواره باید لحاظ شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان هنرمندان استان قم، اظهار داشت: متاسفانه مشکل ما در بخش فرهنگ نگاه حاشیه ای به این حوزه بسیار مهم بوده است، هر چند که در سال ای اخیر این نگاه بهتر شده است اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.



نماینده مردم قم افزود: هر چند که در سند چشم اندازه انداز جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به بخش فرهنگ شده است، اما این مقوله در دولت های گذشته نقطه کانونی توجه قرار نگرفته است.



وی با اشاره به اینکه در برنامه های فرهنگی در کشور در حد کفایت نیست، تصریح کرد: در بخش فرهنگ هنوز نتوانسته ایم یک چرخه مطلوب ترسیم کنیم و همیشه حالت خوهاش و تمنا در این حوزه وجود دارد، که سبب می شود همه هنرمندان و هم مسئولان از این موضوع ناراضی باشند.



لاریجانی تاکید کرد: کارهای فرهنگی نباید جنس دولتی داشته باشد و آزاد اندیشی هنری همواره باید لحاظ شود.



در ابتدای این دیدار نمایندگان هنرمندان استان قم به مشکلات خود از جمله کمبود بودجه، مشکلات حوزه های موسیقی و تئاتر و بیمه هنرمندان اشاره کردند.

حوزه های علمیه باید مستقل باشند



رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان قم دیدار کرد.

علی لاریجانی در ملاقات با قائم مقام و برخی مسئولان حوزه علمیه خواهران قم، برخی مسائل و مشکلات این حوزه ها را بررسی کرد.

لاریجانی گفت: حوزه های علمیه حتما باید استقلال داشته باشند تا کارآمدی و مردمی بودن آن اثر بخش باشد.

وی افزود: نقش حوزه علمیه قم از جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی بسیار ممتاز است.این گزارش می افزاید محمود جمشیدی گزارشی در خصوص وضعیت آموزشی این حوزه ها مطرح کرد و به کمبود امکانات و فضا جهت احداث حوزه علمیه اشاره خواستار رفع مشکلات آنها شد.

لاریجانی با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم دیدار کرد



به گزارش مهر رئیس و معاونان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برخی مسائل و مشکلات خود را با رئیس مجلس عنوان کردند.



توزیع ناعادلانه و کمبود امکانات و اعتبارات جهت آموزش کادر مدیریت، روحانیون و مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی این استان از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.



علی لاریجانی در این یدار بر ضرورت حل مشکلات مطرح شده تاکید کرد.

