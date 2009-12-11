حریف استقلال متوقف شد / برتری پرگل الهلال مقابل الاتحاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان پنجشنبه شب تیم الهلال در ورزشگاه فیصل بن فهد میزبان تیم الاتحاد بود و توانست با ارائه یک بازی برتر حریف خود را با 5 گل بدرقه کند. برای الهلال در این بازی کریستین ویلهلمسون (83 و 7) و تیاگو نیویس (58 و 55 و 36) گلزنی کردند.

الهلال در حال حاضر با 29 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان است. این تیم در گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا با تیم‌های مس ایران، الاهلی امارات و السد قطر هم‌گروه است. الاتحاد نیز که در گروه B مسابقات لیگ قهرمانان با تیم‌های ذوب آهن ایران، بنیادکار ازبکستان و تیم برتر پلی‌آف منطقه غرب رقابت خواهد کرد، در حال حاضر با 18 امتیاز و دو بازی کمتر نسبت به دیگر تیم‌ها رتبه سوم جدول رده بندی لیگ برتر عربستان را در اختیار دارد.

در دیگر دیدار برگزار شده در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر عربستان دیشب تیم الاهلی، حریف استقلال در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مقابل الفتح تن به نتیجه تساوی یک بریک داد. در دقیقه 53 این بازی ابتدا تیم الفتح با گلزنی ربیع سیفانی از میزبان خود پیش افتاد و با گلزنی محمد السفری در دقیقه 78 کار به تساوی کشیده شد. الاهلی در حال حاضر با 12 امتیاز جایگاه ششم جدول رده بندی لیگ برتر عربستان را در اختیار دارد.