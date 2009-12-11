اردشیر محمدی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای سیستم آسیکودای جهانی در برخی از گمرکات کشور، از اجرای این طرح در 13 گمرک دیگر کشور در مراحل بعدی اجرای طرح خبر داد.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه قرار است 75 درصد گمرکات کشور تحت پوشش این رویه ترانزیتی قرار گیرد، هدف از اجرای این گونه برنامه ها را جلوگیری از اتلاف وقت مراجعه کنندگان به گمرک، تسریع در فرایند امور گمرکی و ... عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: این گونه رویه های گمرکی قرار است در مورد بخش های دیگر مربوط به فعالیت های گمرک نظیر صادرات ، واردات ، ورود و خروج موقت به مرحله اجرا برسد.

محمدی بر ارائه اظهارنامه های گمرکی به الکترونیکی تاکید کرد و گفت: با توجه به صرف وقت زیاد برای ارائه اطلاعات کالا توسط مراجعه کنندگان به گمرک ، این امر در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه گمرک به عنوان بخشی از دولت ، تحقق دولت الکترونیک را پیگیری می کند، خدمات الکترونیکی را یکی از نیازهای جامعه امروز عنوان و استفاده از این فناوری ها را باعث افزایش توان گمرک در ارائه خدمات ذکر کرد.

رئیس کل گمرک ایران فزایش کیفیت خدمات، صرفه جویی در هزینه و زمان، دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات و ... از مزایای شکل گیری دولت الکترونیکی عنوان کرد.

وی تبادل اسناد به صورت الکترونیکی بین گمرک و سایر سازمانهای همجوار را راهکاری مناسب برای کاهش جعل اسناد گمرکی ذکر کرد و یکی از اهداف اجرای طرح های الکترونیکی را همین امر دانست.

محمدی از آمادگی این دستگاه برای واگذاری بخشی از فرایند کار به بخش خصوصی نظیر انبارداری کالا خبرداد.