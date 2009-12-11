افزایش آگاهی های رسانه ای برای مقابله با جنگ نرم توسط برنامه سازان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان پنج شنبه شب در نشست با برنامه سازان این مرکز به واکاوی و بررسی راهکارهای عملی شدن ماموریتهای رسانه در دوره پنج ساله پیش رو پرداخت.

کمری با یادآوری اولویت های پیش رو در تولید و پخش برنامه ها تاکید کرد: تلاش برای شناسایی هرچه بیشتر و ساماندهی موسیقی در برنامه ها، هدفمند تر شدن برنامه های گفتگو محور، تحول در ساختار برنامه های دینی و معارفی و تربیت لحظه به لحظه و موثر نیروهای انسانی کارآمد از جمله اهداف این سازمان است.وی تلاش برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی بخصوص در حوزه خانواده، تقویت و حفظ حریم خانواده و زن در جامعه اسلامی در کنار افزایش سطح علمی و آگاهی های رسانه ای و عمومی برای مقابله با جنگ نرم دشمنان توسط برنامه سازان رسانه ملی، پیشگیری از فشارهای رسانه های بیگانه و امید آفرینی در مردم، در کنار هم نگه داشتن نسل های مختلف موجود کشور و عملی شدن تحولات جهشی در حوزه فناوری رسانه را از اولویتهای کاری رسانه ملی برشمرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان ابراز امیدواری کرد: با درایت، هنرمندی و خوش فکری برنامه سازان مرکز بتوانیم در مسیر عملی شدن توقعات رهبری از رسانه ملی با شتاب بیشتری گام برداریم.

در ادامه این نشست برنامه سازان مرکز ضمن ارائه راهکار های رسانه ای برای عملی شدن اولویتهای میاد شده به تحلیل وضعیت موجود برنامه های مرکز در حوزه های مختلف پرداختند.