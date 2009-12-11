افزایش سهمیه های ورود به دانشگاه محرومیت نخبگان را در پی دارد

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به پیشنهاد اختصاص 20 درصد از سهمیه دانشگاه به متاهلان، اظهارداشت: ارائه این نوع پیشنهادات در اختیار هیچ شخصیت حقوقی نیست که به این شکل مطرح شود و باعث ایجاد انتظارات غیرممکن بین افراد شود.

وی افزود: معتقدم راههای مناسب تری برای تشویق جوانان به ازدواج وجود دارد. پیشنهاد 20 درصد از سهمیه دانشگاه به متاهلان پیشنهادی خام و غیر کارشناسی است.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآورشد: این موضوع فقط در حد پیشنهادی بوده که از سوی رئیس سازمان جوانان ارائه شده که ما معتقدیم حتی ارائه آن به این شکل نیز جایگاه قانونی ندارد زیرا ابتدا باید با مجلس هماهنگ می شد و از طریق لایحه مطرح می شد نه اینکه بدون روال قانونی خبر آن در جامعه منتشر شود.

عباسی تصریح کرد: به گمانم دوستانی که این پیشنهاد را داده یا آن را خبری کردند از روال تصویب نهایی آن که باید حتما از طریق مجلس به قانون تبدیل شود مطلع نبوده اند زیرا اگر از این روال آگاهی داشتند می دانستند که دولت بدون مجوز و تصویب مجلس نمی تواند چنین پیشنهادی را در شرایط کنکور دانشگاهها اعمال کند.

وی گفت: در صورت ارجاع این پیشنهاد به صورت لایحه به مجلس ما از طریق مرکز پژوهشها این موضوع را پیگیری و تحقیقات علمی و میدانی نسبت به آن انجام خواهیم داد تا مشخص شود اصولا این راهی که پیشنهاد شده آیا اصلا به ازدواج جوانان که دلیل ارائه این پیشنهاد است کمک می کند یا خیر؟

عباسی تاکید کرد: برخی اعضای کمیسیون که تا کنون اظهار نسبت به این موضوع نظر کرده اند، معتقدند راههای مناسبتر دیگری برای تشویق جوانان به ازدواج وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: ما در هفته های گذشته درخصوص بازنگری سهمیه ایثارگران جلساتی داشتیم، از آنجا که تعداد متقاضیان بسیار بیشتر از میزان پذیرش است باید دقت شود این پیشنهادات موجب نارضایتی عده ای و بالا رفتن انتظارات عده دیگر نشود.

وی یادآور شد: پیشنهاد دهندگان و وزیر علوم که این پیشنهاد را تائید کرده است، باید توجه داشته باشند با این اقدامات نخبگان جامعه از ورود به دانشگاه محروم می شوند و همچنین سهمیه عادی هم محدود خواهد شد و همه ظرفیت ما در دانشگاه به سهمیه ها اختصاص خواهد یافت که عادلانه نیست.