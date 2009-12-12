به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر تلویزیونی "خدای کشتار" به تهیهکنندگی علیاصغر آزادان به سفارش گروه نمایش و فیلم شبکه چهار تهیه میشود. به گفته آزادان این تئاتر تلویزیونی 10 دیماه کلید میخورد و در یک قسمت 90 دقیقهای تهیه میشود. هنوز بازیگران تئاتر تلویزیونی "خدای کشتار" مشخص نشده است.
نمایش "خدای کشتار" نوشته یاسمینا رضا به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی 21 آذرماه پارسال روی صحنه رفت. در این نمایش کاظم هژیرآزاد، بهنام تشکر، بهاره رهنما و الهام پاوهنژاد به ایفای نقش پرداختند.
کوشک جلالی کارگردانی نمایش "موسیو ابراهیم و گلهای قرآن" بر اساس نمایشنامه اریک امانوئل اشمیت و ... را در کارنامه دارد.
