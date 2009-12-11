به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات تطبیقی هنر (2) «طاق بستان » عنوان هم اندیشی است که مباحثی چون «اسطوره شناسی»، «آیکونوگرافی»، تاریخی ، بینامتنی و ... را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این هم اندیشی توسط گروه پژوهشی هنر تطبیقی فرهنگستان هنر و با همکاری گروه تاریخ هنر پژوهشکده هنر و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار می‌شود .

«من برتر در نقوش برجسته طاق بستان ، مطالعه درون تطبیقی و برون تطبیقی » از دکتر بهمن نامور مطلق ، « خسرو و شبدیز در طاق بستان » از غلامعلی حاتم، « بررسی موردی ، نقش نگاره تاجگذاری شاپور دوم در طاق بستان » از دکتر حسن بلخاری، « نقد اسطوره‌ای نقش حلقه ستانی اردشیر دوم از اهورا مزدا » از بهناز عبداللهیان، « نگار کنده‌های طاق بزرگ بستان – خسرو پرویز ، اردشیر سوم یا پیروز اول؟ » از سیدرسول موسوی‌حاجی، « تحلیل آیکونو گرافیک نگاره‌های طاق بستان » از ناهید عبدی ، « نقش نمادین آب در حجاری‌های طاق بستان » از جلال الدین کاشفی و « شکار و شکارگران همیشه پیروز در هنر ساسانی » از حمید رضا محبی، مقالاتی هستند که در این هم اندیشی، ارائه خواهند شد.

این هم اندیشی پنجشنبه، 26 آذر، از ساعت 10 صبح در دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه با حضور کیوان قدرتی رئیس این دانشگاه برگزار می‌شود.