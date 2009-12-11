۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۸

ارتباط تلفنی منوجان پس از دو روز برقرار شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مخابرات کرمان با اشاره به اینکه ارتباط مخابراتی منوجان به دلیل بروز سیل قطع شده بود از رفع مشکل مخابراتی شهرستان منوجان پس از دو روز خبر داد.

علیرضا مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل بروز سیل در شهرستان منوجان فیبر نوری اصلی شبکه مخابراتی در این شهرستان قطع شده بود و به همین دلیل ارتباط تلفنی این شهرستان از روز چهارشنبه دچار اختلال شد.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی ماموران مخابران شهرستان و حوزه پشتیبانی مرکز این مشکل هم اکنون رفع شده است و امکان ارتباط تلفن همراه بین شهری در این شهرستان برقرار است.

مدیرعامل مخابرات کرمان گفت: هم اکنون هیچ خللی در ارتباط تلفنی شهرستان وجود ندارد.

وی درخصوص اختلال در ارتباط تلفنی برخی روستاهای سیل زده گفت: تلاش برای حل این مشکلات ادامه دارد و در برخی مناطق نیز رفع شده است.

