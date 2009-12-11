ارتباط تلفنی منوجان پس از دو روز برقرار شد

علیرضا مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل بروز سیل در شهرستان منوجان فیبر نوری اصلی شبکه مخابراتی در این شهرستان قطع شده بود و به همین دلیل ارتباط تلفنی این شهرستان از روز چهارشنبه دچار اختلال شد.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی ماموران مخابران شهرستان و حوزه پشتیبانی مرکز این مشکل هم اکنون رفع شده است و امکان ارتباط تلفن همراه بین شهری در این شهرستان برقرار است.

مدیرعامل مخابرات کرمان گفت: هم اکنون هیچ خللی در ارتباط تلفنی شهرستان وجود ندارد.

وی درخصوص اختلال در ارتباط تلفنی برخی روستاهای سیل زده گفت: تلاش برای حل این مشکلات ادامه دارد و در برخی مناطق نیز رفع شده است.