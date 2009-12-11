پیشرفت مذاکرات کپنهاگ به سوی توافق در زمینه پیمان جدید آب و هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر سازمان ملل در تهران، اجلاس دو هفته ای در پایتخت دانمارک پنجشنبه به چهارمین روز خود رسید و مذاکره کنندگان تنها چند روز وقت دارند تا کار خود را قبل از آغاز مقطع عالی رتبه گان که گردهمایی وزرای دولت ها و سران کشورها خواهد بود به انجام رسانند.

ایوو دو بونر دبیر اجرایی کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییرات آب و هوایی (UNFCCC) در پاسخ به سئوالات گزارشگران تاکید کرد که موضوع هزینه ها هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت باید حل شود.

بیش از 34 هزار نفر و بیشتر سازمانهای غیردولتی (NGOS) برای شرکت در کنفرانس ثبت نام کرده اند اما محل برگزاری کنفرانس (Bella Centre) می تواند پذیرای 15 هزار نفر باشد. مارتین نیزپرکی، سخنگوی سازمان ملل می گوید این خود شاهدی است بر علاقه زیادی که در این باره ایجاد شده است.

برای ورود نمایندگان سازمانهای غیردولتی به ساختمان کنفرانس شیوه ای طراحی شده که بر مبنای نظام سهمیه ای است.

علاوه بر این به اندازه 7 هزار کیلومتر کابل در محل برگزاری کنفرانس کشیده شده که معادل مسافت بین کپنهاگ تا پراگ است.