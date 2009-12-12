موسیقی ایران کم فروغ شد

حسن کسایی موسیقیدان و نوازنده نی در خصوص درگذشت استاد فرامرز پایوردر یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته چنین نوشته است :

نمی دانم امروز در سوگ استاد فقید فرامرز پایور باید گریست یا در اندوه هرچه فقیر شدن موسیقی مان؟ بارفتن پایور چراغ دیگری از موسیقی ایران خاموش شد،چراغی که روشن کردن آن به این سادگی ها و به این زودی ها دیگر میسر نمی شود.اما موسیقی ، چه کسی بخواهد و چه کسی نخواهد همچون آفتاب عالمتاب می ماند و می درخشد و به عهده جوان ها است که با گرایش به فرهنگ،این مشعل را برای آیندگان تابنده دارند.