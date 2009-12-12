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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۹

پیام حسن کسایی/

موسیقی ایران کم فروغ شد

موسیقی ایران کم فروغ شد

با رفتن فرامرز پایور چراغ دیگری از موسیقی ایران خاموش شد.

حسن کسایی موسیقیدان و نوازنده نی در خصوص درگذشت استاد فرامرز پایوردر یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته چنین نوشته است :

نمی دانم امروز در سوگ استاد فقید فرامرز پایور باید گریست یا در اندوه هرچه فقیر شدن موسیقی مان؟بارفتن پایور چراغ دیگری از موسیقی ایران خاموش شد،چراغی که روشن کردن آن به این سادگی ها و به این زودی ها دیگر میسر نمی شود.اما موسیقی ، چه کسی بخواهد و چه کسی نخواهد همچون آفتاب عالمتاب می ماند و می درخشد و به عهده جوان ها است که با گرایش به فرهنگ،این مشعل را برای آیندگان تابنده دارند.

می رسد روزی که ما نیز نیستیم ، اما قدر و منزلت نوازنده و آهنگساز برای آیندگاه معلوم می شود و رنجهای ما برای نگهبانی از حریم و حرمت موسیقی معلوم تر.  
کد مطلب 998049

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