شركت هاي حمل و نقل تركيه براي باز گشت از عراق اعلام آمادگي كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، طبق گزارش خبرگزاري تركيه اي آناتولي ، عمرازترك سخنگوي شركت حمل و نقل "كاهرمانلي" تركيه در شهر مرسين اين كشور به خبرنگاران گفت : آنچه كه براي ما در اين لحظه حائزاهميت است اين است كه رانندگان ما به سلامت به خانه باز گردند. ما تاپر شدن خلاء قدرت حمل و نقل كالا به عراق را به حال تعليق در مي آوريم .



وي افزود : براي قتل گروگان ها چهل و هشت ساعت در نظر گرفته شده است . زمان اندكي تا پايان اين زمان باقي مانده است . ما پيش بيني مي كنيم كه يك راه حل فوري در اين زمينه پيدا شود .



شركتهاي " كهرمانلي" و" ازتور" به طور مشترك در عراق مبادرت به حمل و نقل كالاهاي نظاميان آمريكايي مي كنند .



شبكه تلويزيني الجزيره امروز گزارش داد گروه الزرقاوي وابسته به شبكه القاعده امروز دو راننده را ربوده و تهديد كرده اند كه اگر شركت كاهرمانلي از عراق عقب نشيني نكند ظرف چهل و هشت ساعت اين دو گروگان را به قتل خواهند رساند .



