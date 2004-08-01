به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، طبق گزارش خبرگزاري تركيه اي آناتولي ، عمرازترك سخنگوي شركت حمل و نقل "كاهرمانلي" تركيه در شهر مرسين اين كشور به خبرنگاران گفت : آنچه كه براي ما در اين لحظه حائزاهميت است اين است كه رانندگان ما به سلامت به خانه باز گردند. ما تاپر شدن خلاء قدرت حمل و نقل كالا به عراق را به حال تعليق در مي آوريم .
وي افزود : براي قتل گروگان ها چهل و هشت ساعت در نظر گرفته شده است . زمان اندكي تا پايان اين زمان باقي مانده است . ما پيش بيني مي كنيم كه يك راه حل فوري در اين زمينه پيدا شود .
شركتهاي " كهرمانلي" و" ازتور" به طور مشترك در عراق مبادرت به حمل و نقل كالاهاي نظاميان آمريكايي مي كنند .
شبكه تلويزيني الجزيره امروز گزارش داد گروه الزرقاوي وابسته به شبكه القاعده امروز دو راننده را ربوده و تهديد كرده اند كه اگر شركت كاهرمانلي از عراق عقب نشيني نكند ظرف چهل و هشت ساعت اين دو گروگان را به قتل خواهند رساند .
درپي گروگان گرفته شدن اتباع ترك در عراق
شركت هاي حمل و نقل تركيه براي باز گشت از عراق اعلام آمادگي كردند
دو شركت حمل و نقل تركيه امروز اعلام كردند كه ممكن است عمليات مشترك خود را در عراق براي نجات جان دو راننده كه توسط گروه هاي مسلح در اين كشور ربوده شده اند به حال تعليق در آورند .
به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، طبق گزارش خبرگزاري تركيه اي آناتولي ، عمرازترك سخنگوي شركت حمل و نقل "كاهرمانلي" تركيه در شهر مرسين اين كشور به خبرنگاران گفت : آنچه كه براي ما در اين لحظه حائزاهميت است اين است كه رانندگان ما به سلامت به خانه باز گردند. ما تاپر شدن خلاء قدرت حمل و نقل كالا به عراق را به حال تعليق در مي آوريم .
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