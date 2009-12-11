دنباله روی از ولایت راز پابرجا ماندن مکتب شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی پیش از ظهر جمعه در همایش ساماندهی شئون فرهنگی در عزاداری های محرم در کرج افزود: شیعه در طول حیات خود با دشمنان زیادی روبرو بوده اما با دنبال کردن راه ولایت توانسته بر همه آنها غلبه کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر که جنگ نرم فرهنگی عله کشور ما به پا شده، مسئله توجه به ولایت از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

این مسئول بیان کرد: همه تلاش اهل بیت(ع) این بوده که محرم و صفر زنده بماند که این امر، وظیفه هیئات مذهبی را دوچندان می کند.

وی اظهار داشت: باید صرف نظر از سلایق مختلفی که داریم، سلیقه و خواست امام حسین(ع) را دنبال کنیم و محور رفتار ما نیز امام حسین(ع) باشد.

ارتقای آگاهی از راه های زنده نگه داشتن محرم و صفر است

موسوی هوایی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد:‌ یکی از مهمترین راه های زنده نگه داشتن محرم و صفر، ارتقای آگاهی دست اندرکاران برگزاری مراسمهای عزاداری است و همه اعم از سخنران، مداح، مسئولان هیئات مذهبی و ... باید آگاهی خود را به بالاترین میزان ممکن برسانند.

وی یادآور شد: نباید سخنرانها در مراسم مذهبی بدون مطالعه صحبت کنند زیرا این امر باعث می شود وقت دیگران تلف شود.

موسوی هوایی خاطرنشان کرد: البته صرف سخنرانی با مطالعه کافی نیست و سخنرانها باید عامل به آنچه می گویند باشند و در عمل به حرفهای خود پایبند بمانند.

معاون پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: پرچمهای مربوط به عاشورا و تاسوعا یک پیام است و در هر هیئتی که نصب شود، باید در آن هیئت حرفهایی "حسینی" گفته شود.

داشتن اخلاق از شرطهای اصلی برای برپایی هیئات مذهبی مطلوب است

موسوی هوایی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: داشتن اخلاق از شرطهای اصلی برای برپایی هیئات مذهبی مطلوب است و تنها در این حالت است که هیئات می توانند به رسالت خود عمل کنند.

وی ادامه داد: کسی که به هیئت وارد می شود، مهمان امام حسین(ع) است و باید با او مهربان بود و مدارا کرد.

این مسئول اظهار داشت: شاید برخی از افرادی که در مراسم هیئات مذهبی شرکت می کنند، اهمیت فضا را درک نکنند در چنین شرایطی لازم است دست اندرکاران آن هیئت با او مهربانی کنند و آرام آرام فضا را برایش تشریح کنند.

بدون داشتن اخلاق خوش نمی توانیم دیگران را به سوی دین جذب کنیم

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بدون داشتن اخلاق خوش نمی توانیم دیگران را به سوی دین جذب کنیم و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موسوی هوایی افزود: هیئت مذهبی، مداح، روحانی و سخنران باید انسان ساز باشند و مکتب دین را به نسلهای بعد از خود منتقل کنند.

معاون پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: همه اهداف انبیا و اولیا این بوده که چتر دین بر سر مردم همواره باز بماند و ما نیز در این زمینه باید در حد توان خود تلاش کنیم.

وی یادآور شد: در شرایط حساس سیاسی کنونی، هر کس که به پشتیبانی ولایت فقیه وارد نشود، باید جوابگو باشد.

هیئات مذهبی به رعایت نظم توجه ویژه ای داشته باشند

معاون عملیاتی نیروی انتظامی شهرستان کرج نیز در ادامه مراسم گفت: هیئات مذهبی به رعایت نظم در زمینه ساعات شروع و پایان فعالیت خود در روزهای عزاداری توجه ویژه ای داشته باشند.

علی سخاوتی ادامه داد: به دلیل تامین رفاه حال شهروندان لازم است هیئات و دسته های عزاداری برنامه های خود را تا نیمه شب ادامه ندهند و تا حد ممکن برای کسی مزاحمت درست نشود.

وی عنوان کرد: تنها توقع ما از هیئت مذهبی در روزهای عزاداری، رعایت اصول ابلاغ شده در زمینه رعایت نظم و ترتیب است و اگر این اتفاق بیفتد، مراسم به صورت مطلوب و باشکوه برگزار خواهد شد.

روسای هیئتها اسامی پلیس یاران را به نیروی انتظامی ارائه دهند

این مسئول اظهار داشت: لازم است روسای هیئتها، اسامی پلیس یاران را زودتر به نیروی انتظامی ارائه دهند و در این زمینه تاخیر نداشته باشند.

سخاوتی خاطرنشان کرد: با اصل وجود علم مخالف نیستیم اما به دلیل اینکه نباید برای مردم مزاحمت و ترافیک ایجاد شود، آوردن آن به خیابانها منع شده است.

وی یادآور شد: مراکز خدماتی از قبیل آمبولانسها، او‍رژانسها و ماشینهای آتش نشانی باید بتوانند در ایام عزاداری مانند بقیه روزها بدون هیچ گونه مانع و ترافیک به خدمات رسانی بپردازند و به همین دلیل لازم است هیئات تا حد ممکن ترافیک ایجاد نکنند.

هیئات مذهبی مسائل خود را با روسای اطلاعات کلانتریها در میان بگذارند

سخاوتی در بخش دیگری از سخنان خود نیز یادآور شد: هیئات مذهبی در صورت نیاز می توانند مسائل و مشکلات خود را با روسای اطلاعات کلانتریها در میان بگذارند تا نظم بیشتری برقرار شود.

وی افزود: نیروی انتظامی قصد دخالت مستقیم در مراسم را ندارد و در این زمینه وظیفه اصلی در زمینه تامین نظم بر عهده هیئات است.

این مسئول خاطرنشان کرد: ‌انتظامات هیئتها به دست اندرکاران آنها واگذار می شود زیرا از نظر ما آنها نمایندگان ما در هیئات به منظور تامین نظم و ترتیب هستند.