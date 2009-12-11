1800 هیئت مذهبی در شهرستان کرج فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدمحمد شیخ الاسلام ظهر جمعه در حاشیه همایش ساماندهی شئون فرهنگی در عزاداری های محرم در کرج در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد هیئت مذهبی خود را برای برگزاری مراسم مربوط به محرم و صفر آماده و مجوزهای لازم را از ادارات تبلیغات اسلامی شمال و جنوب کرج دریافت می کنند.

وی ادامه داد: حدود نیمی از این تعداد، زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج است و نیم دیگر آنها زیر نظر تبلیغات اسلامی شمال فعالیت می کنند.

این مسئول بیان کرد: طبق دستورالعمل رسیده، هیئتها امسال باید به مراسم خود پیش از ساعت 11 شب پایان دهند تا برای کسی مزاحمت ایجاد نشود.

شیخ الاسلام اظهار داشت: ایجاد هرگونه سد معبر و تجمع از سوی اعضای هیئتها در معابر عمومی به ویژه محل تردد شهروندان ممنوع است.

وی عنوان کرد: همچنین رعایت بهداشت عمومی در داخل و بیرون و اطراف تکیه، هیئات و حسینیه ها ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال، رعایت موارد اخلاقی و حفظ شئونات اسلامی و حرمت نهضت عاشورا برای اعضا به ویژه مسئولان هیئات بسیار ضروری است.

کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی جنوب کرج اضافه کرد: مسئولان هیئات موظف هستند در خصوص مسائل ایمنی تلاش خود را به کار گیرند.

شیخ الاسلام اظهار امیدواری کرد: امسال نیز مانند سالهای گذشته مراسم عزاداری باشکوه برگزار شود و هیچ مشکل و مزاحمتی برای شهروندان به وجود نیاید.