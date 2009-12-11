اجرایی نشدن سالنهای ورزشی مصوب دولت در لرستان به دلیل مشکل مالی

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، میرزا حسین سالاروند پنج شنبه شب در حاشیه بازدید از سالن چند منظور این شهرستان به خبرنگاران گفت: سالنهای ورزشی مصوب در سفر هیئت دولت به دلیل مشکلات مالی عملیاتی نشده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد سالن ورزشی مصوب در سفر ریاست جمهوری پنچ سالن مربوط به ورزش های باستانی و زورخانه ای است که در صورت تخصیص اعتبار سال 89 عملیاتی خواهد شد.

مدیرکل سازمان تربیت بدنی استان لرستان یادآور شد: همچنین از 13 سالن ورزشی یاد شده تعداد چهار سالن ورزشی عملیاتی شده است و تلاش می شود که مابقی این سالن ها در سه ماه اول سال 89 عملیاتی شوند.

سالاروند خاطرنشان کرد: تعداد چهار سالن ورزشی در دست ساخت مربوط به بانوان است که امید می رود در دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسند.

وی ادامه داد: این چهار سالن ورزشی با صرف اعتباری بالغ بر 720 میلیون تومان و از محل اعتبارات ملی احداث شده است.

مدیرکل سازمان تربیت بدنی استان لرستان همچنین با اشاره به سرانه ورزشی استان، افزود: در حال حاضر سرانه ورزشی برای هر لرستانی 37 سانتی متر است.

سالاروند با تاکید بر عقب بودن سرانه ورزشی لرستان از میانگین کشوری، عنوان کرد: در حال حاضر میانگین سرانه ورزشی در کشور 65 سانتی متر است و مطابق برنامه چهارم توسعه قرار بود که سرانه ورزشی در این استان به یک متر برسد.

مدیرکل سازمان تربیت بدنی استان لرستان همچنین با اشاره به وضعیت سالن چند منظوره ورزشی بروجرد، افزود: قرار بود این سالن ورزشی در ابعاد 24 در 48 از محل اعتبارات وزارت نفت در قالب مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت ساخته شود.

سالاروند ضمن تاکید بر تاخیر در بهره برداری از این سالن ورزشی، ادامه داد: یکی از دلایل تاخیر در ساخت این سالن ورزشی چند منظوره تاخیر در تخصیص اعتبارات آن بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت جبران این تاخیر، بیان داشت: در قرارداد منعقد شده با پیمانکار این پروژه قرار است این سالن ورزشی ظرف مدت زمان 70 تا 90 روز به پایان برسد.