بودجه تئاتر آئینی خراسان رضوی 150 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، جواد جعفری ظهر جمعه در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر بسیج هنرمندان خراسان رضوی با عنوان "سبزترین سرخ" یادواره شهدای بسیجی افزود: هنر تئاتر منبعث از دین و آئین هنر متعالی است و فراهم سازی زمینه رشد و شکوفایی این هنر ضروری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به این مطلب که حوزه فرهنگ حوزه سلیقه‌ها و اندیشه‌ها است، تصریح کرد: در واقع تئاتر می‌تواند به وسیله هنر فیلم‌هایی را به مخاطب ارائه کند که با چشم غیرهنری نمی‌توان به آنها رسید.

وی با اشاره به تئاتر تاثیرگذار خراسان رضوی گفت: هر هنرمندی بر مبنای فکر خودش به تئاتر می‌پردازد و مبنای هنر ما منبعث از دین و آیین ماست که این دیدگاه هنر متعالی را می‌سازد.

جعفری با اشاره به این مطلب که ما ضمن ارج نهادن به سلیقه‌ها درصدد جهت‌بخشی به آنها هستیم، تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد کسی با تفاوت دیدگاه‌ها مشکلی ندارد و ما از همه دیدگاه‌ها استقبال می‌کنیم.

وی افزود: تئاتر برتری‌هایی نسبت به سایر هنرها دارد که در اصل می توان گفت اتحاد هنر با هنرمند در تئاتر بی‌کلام حضور می‌یابد و تئاتر نهایت تجلی هنرمندی انسان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از رشد 150 درصدی بودجه امسال تئاتر آئینی خراسان رضوی نسبت به سال قبل خبر داد و اذعان داشت: جهت‌گیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت ارتقاء سطح هنر دینی و تعالی‌بخشی به همه اقسام هنر است.

وی افزود: توجه به فرهنگ دینی در تئاتر استان برگرفته از سیره رضوی و فرمایشات امام رضا (ع) است که راهنمای نوجوانان و جوانان در سیره زندگی و رمز موفقیت تئاتر استان خراسان رضوی است.