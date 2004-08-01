پيتر ولاپان: اين يك پيروزي عالي براي ايران بود

به گزارش خبرگزاري" مهر" پيترولاپان درپايان ديدارپرگل تيمهاي ملي ايران وكره جنوبي در مرحله يك چهارم نهايي جام ملتهاي آسيا كه با پيروزي 3-4 تيم ملي ايران به پايان رسيد، گفت: اين يك مسابقه سراسرهيجان انگيزولذت بخش بود و هيچ تماشاگري از پرداخت پول بليط اين مسابقه پشيمان نشد.

ولاپان افزود: ايران دراين ديدارفوتبالي دركلاس بالاتري را به معرض نمايش گذاشت وهرچهار گل ايران بسيارعالي وهنرمندانه بود، هرچند اين تيم درخط دفاعي با مشكلات بسياري روبروبود.

دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا با تمجيد ازبهتر شدن كيفيت ديدارهاي مرحله پاياني جام ملتهاي آسيا اظهارداشت: هرچهار مسابقه مرحله يك چهارم نهايي بازيهاي خوبي بودند واميدوارم در چهارديدار آينده نيزشاهد ديدارهايي جذاب وهيجان انگيزباشيم.