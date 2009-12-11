امسال بارش بالاتر از حد نرمال است/ ذخایر آبی باید ترمیم شود

پرویز رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در 2 سال گذشته به دلیل بارندگی کم و خشکسالی، منابع آبی و سفره های زیر زمینی، رطوبت و ... به طور قابل توجهی کاهش یافته است گفت: پیش بینی بارندگی نرمال امسال نباید باعث بی توجهی به کاستیهای گذشته و رعایت نکردن مصرف بهینه شود.

این کارشناس پیش بینی هواشناسی افزود: ما با کمبود آب در ذخایر آبی مواجه ایم و باید مصرف بهینه در دستور کار شهروندان قرار گیرد تا ذخایر تخلیه شده ترمیم شوند و وضعیت سفره های زیر زمینی بهبود یابد.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور با تاکید بر پیش بینی چهار ماه پیش این سازمان در مورد رشد بارندگی در ماههای آینده اضافه کرد: نگاه ما به بارندگی امسال مثبت هست و حتی در برخی مناطق بارشی بالاتر از حد نرمال خواهیم داشت با این حال در استانهای مختلف این وضعیت متفاوت است.

رضازاده گفت: وضعیت بارندگی در زمستان نیز شرایط خوبی خواهد داشت و و پیش بینی ما این است در زمستان بارش بیشتری در کل کشور خواهیم داشت.