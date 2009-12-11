آستان قدس رضوی می تواند سرآمد چاپ و نشر قرآن کریم در دنیا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، به نقل از آستان قدس رضوی حجت الاسلام ناطق نوری با اشاره به اینکه رسول خدا (ص) قرآن و عترت را به عنوان دو بال برای مسلمانان به ودیعت گذاشته، افزود: اگرچه در زمینه عترت کارهای ارزشمندی صورت گرفته اما در مسئله نشر و چاپ قرآن کریم به توصیه رسول خدا (ص) آنگونه که باید و شاید توجه نشده است.

وی گفت: البته در سایر زمینه های قرآنی نظیر ترجمه، تفسیر، حفظ و قرائت در سالهای پس از انقلاب اسلامی کارهای بسیار خوبی شده که در دنیا کم نظیر است.

وی خاطرنشان کرد: امید است با افتتاح مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم که با اهتمام آیت الله واعظ طبسی صورت گرفته، خلائی که همواره در جامعه شیعی و به خصوص کشورمان در خصوص چاپ قرآن نفیس و با تیراژ وسیع وجود داشت، از بین رفته و جمهوری اسلامی بتواند در نشر قرآن کریم سرآمد باشد.

ناطق نوری با اشاره به تکنولوژی پیشرفته به کار رفته در مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم، افزود: از خصوصیات این چاپخانه توانایی چاپ قرآن هایی است که در طول تاریخ قرون گذشته توسط هنرمندان این آب و خاک کتابت شده و امروز در موزه های مختلف به عنوان میراث فرهنگی نگهداری می شود.

به گفته وی، چاپ این قرآنها که با کیفیت و رنگ آمیزی و تذهیب بسیار زیبایی صورت گرفته، می تواند به احیای میراث گذشتگان کمک کند.

وی افزود: در این راستا همه قرآنهای ارزشمند موزه ها می تواند به تولید انبوه برسد و هر کسی به فراخور ذوق و سلیقه خودش از آن استفاده کند که نتیجه آن در مجموع چاپ قرآن در مقیاس بسیار وسیع و کیفیت بالا در جهان اسلامی خواهد بود.

رئیس دفتر بازرسی ویژه مقام معظم رهبری گفت: قرآنی که در این مرکز چاپ شود چون به تیراژ میلیونی می رسد به طور قطع باید از همه جهات نظیر رسم الخط، صحت، دقت، تنظیم و چیدمان آیات، ترجمه، تذهیب و غیره نمونه باشد.