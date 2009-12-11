۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

حجت الاسلام ناطق نوری:

آستان قدس رضوی می تواند سرآمد چاپ و نشر قرآن کریم در دنیا باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر بازرسی ویژه مقام معظم رهبری در بازدید از مرکز چاپ و نشر بین المللی قرآن کریم، گفت: آستان قدس رضوی می تواند در زمینه چاپ و نشر قرآنهای نفیس در جهان اسلام سرآمد باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، به نقل از آستان قدس رضوی حجت الاسلام ناطق نوری با اشاره به اینکه رسول خدا (ص) قرآن و عترت را به عنوان دو بال برای مسلمانان به ودیعت گذاشته، افزود: اگرچه در زمینه عترت کارهای ارزشمندی صورت گرفته اما در مسئله نشر و چاپ قرآن کریم به توصیه رسول خدا (ص) آنگونه که باید و شاید توجه نشده است.

وی گفت: البته در سایر زمینه های قرآنی نظیر ترجمه، تفسیر، حفظ و قرائت در سالهای پس از انقلاب اسلامی کارهای بسیار خوبی شده که در دنیا کم نظیر است.

وی خاطرنشان کرد: امید است با افتتاح مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم که با اهتمام آیت الله واعظ طبسی صورت گرفته، خلائی که همواره در جامعه شیعی و به خصوص کشورمان در خصوص چاپ قرآن نفیس و با تیراژ وسیع وجود داشت، از بین رفته و جمهوری اسلامی بتواند در نشر قرآن کریم سرآمد باشد.

ناطق نوری با اشاره به تکنولوژی پیشرفته به کار رفته در مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم، افزود: از خصوصیات این چاپخانه توانایی چاپ قرآن هایی است که در طول تاریخ قرون گذشته توسط هنرمندان این آب و خاک کتابت شده و امروز در موزه های مختلف به عنوان میراث فرهنگی نگهداری می شود.

به گفته وی، چاپ این قرآنها که با کیفیت و رنگ آمیزی و تذهیب بسیار زیبایی صورت گرفته، می تواند به احیای میراث گذشتگان کمک کند.

وی افزود: در این راستا همه قرآنهای ارزشمند موزه ها می تواند به تولید انبوه برسد و هر کسی به فراخور ذوق و سلیقه خودش از آن استفاده کند که نتیجه آن در مجموع چاپ قرآن در مقیاس بسیار وسیع و کیفیت بالا در جهان اسلامی خواهد بود.

رئیس دفتر بازرسی ویژه مقام معظم رهبری گفت: قرآنی که در این مرکز چاپ شود چون به تیراژ میلیونی می رسد به طور قطع باید از همه جهات نظیر رسم الخط، صحت، دقت، تنظیم و چیدمان آیات، ترجمه، تذهیب و غیره نمونه باشد.

