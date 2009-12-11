پرویز شهریاری تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور دکتر مرضیه وحید دستجردی - وزیر بهداشت، دکتر مدقالچی رئیس انجمن ریاضی ایران و دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از پرویز شهریاری تقدیر کرد.

در این مراسم که در عصر پنجشنبه در اختتامیه همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (ریاضی و نجوم) برگزار شد، استاد شهریاری در سخنان کوتاهی ریاضی را پایه علوم دانست و گفت: واقعیت این است که کسی که ریاضی بداند در واقع در همه علوم توانسته کار کند اما نکته این است که کافی نیست یک فرد تنها ریاضی بداند.

وی اضافه کرد: ریاضی مفید است اما کافی نیست و باید در زمینه های دیگر هم کار کند.

استاد شهریاری خاطرنشان کرد: کسی که می خواهد ریاضیات یاد بگیرد باید با همه علوم آشنا باشد.

استاد پرویز شهریاری در سال 84 و در مراسم چهره های ماندگار



استاد "پرویز شهریاری" متولد سال 1305 در کرمان در سال 1384 در رشته معلمی ریاضی به عنوان چهره ماندگار کشور برگزیده شد.

استاد پرویز شهریاری سال ها به تدریس ریاضی در دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت معلم و مدرسه عالی اراک پرداخته است.