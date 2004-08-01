طرح جامع شهر بافق، رامسر، كتالم و سادات شهر تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در طرح جامع شهر بافق مقرر گرديد، دبيرخانه شورايعالي نسبت به تقليل حوزه استحفاظي به حداكثر 3 برابر حريم شهر اقدام نمايد و در كابريهاي باغي، مغايرتها كنترل و رعايت شود و كاربري با عنوان ذخيره، حذف شود و همچنين حقوق مكتسبه در كاربريهايي كه پروانه ساخت دريافت نموده اند مورد بررسي قرار گيرد. بر اساس مطالعات طرح فوق پيش بيني مي شود جمعيت اين شهر از 29649 نفر به 35876 نفر در سال 1391 برسد.

طرح جامع شهرهاي رامسر، كتالم و سادات شهر با توجه به نظرات كميته فني بررسي و تصويب شد. با توجه به اهميت شهر رامسر به لحاظ توريستي و جلب گردشگر به علت چشم اندازهاي طبيعي و با عنايت به اعلام عرصه و حريم آثار و محور تاريخي - فرهنگي رامسر توسط سازمان ميراث فرهنگي بر رعايت حريم مذكور تاكيد شد، ضمنا مسير كمربندي جنوبي شهر بدلين عبور از داخل اراضي زراعي و باغات و هتل قديم رامسر كه اثر تاريخي مي باشد حذف و نوار سبز در كل طول كمربندي شمالي اجرا خواهد شد.

پيرو ضرورت احداث شهر جديد ايوانكي در شهرستان گرمسار (محور خاوران- گرمسار) به استناده ماده 10 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران (مصوب 12/10/78 هيات وزيران)، مكانيابي، عملكرد و سقف جمعيتي شهر جديد مذكور ضمن اصلاح حوزه استحفاظي شهر ايوانكي به نحوي كه محدوده شهر جديد در ارج از حوزه استحفاظي قرار گيرد، تصويب شد. هدف از احداث اين شهر ساماندهي اسكان جمعيت به ويژه شاغلين شهركهاي صنعتي در محور گرمسار خاوران مي باشد.