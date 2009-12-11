نمایشگاه کتب تخصصی علمی در دانشگاه بیرجند گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند پیش از ظهر جمعه در آئین افتتاح نمایشگاه کتب تخصصی این دانشگاه گفت: این نمایشگاه با بیش از سه هزار جلد کتاب جدید لاتین به مدت یک هفته در این دانشگاه فعالیت خواهد کرد.

سید حجت هاشمی خاطرنشان کرد: موضوع کتاب های لاتین نمایشگاه کتب تخصصی علمی این دانشگاه در زمینه های علمی به جز علوم پزشکی است.

وی در ادامه تبیین اهمیت پژوهش و فناوری در این هفته، معرفی دستاوردهای پژوهشی استان و دانشگاه ها، زمینه سازی کاربردی کردن پژوهش و تحقیقات، تقویت روحیه تحقیق در جوانان و نوجوانان، برآورد امکانات پژوهشی، معرفی و تکریم پژوهشگران برتر در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی و معرفی توانمندیهای دانشگاه ها به عنوان متولی اصلی پژوهش را از جمله اهداف برگزاری هفته پژوهش عنوان کرد و بیان داشت: در واقع برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله توسعه کشور باید به حوزه پژوهش و فناوری بیش از پیش توجه کرد.

هاشمی به وجود هفت مرکز رشد در کشور اشاره کرد و افزود: به طور معمول باید ساختمان و امکانات لازم برای گرفتن مجوز اصولی مرکز رشد تأمین شود که این مهم در استان محقق شده است و بعد از دو سال فعالیت، این مرکز مجوز قطعی را که لازمه ایجاد پارک علم و فناوری است خواهد گرفت.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند بودجه سال گذشته مرکز رشد استان را 700 میلیون ریال از محل اعتبارات معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری اعلام کرد.

هاشمی تجلیل از 11 پژوهشگر دانشگاه از بین 235 عضو هیئت علمی و تجلیل از افراد دارای رتبه برتر از هفتمین جشنواره علمی پژوهشی فردوس را مهمترین برنامه های هفته پژوهش در این دانشگاه برشمرد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند در پایان تالیف 11 عنوان و ترجمه چهار عنوان کتاب، ارائه 21 مورد مقاله در همایش های خارجی، 120 مقاله در همایش داخلی، چاپ نه مقاله در مجلات علمی داخل کشور و 65 مقاله در مجلات خارجی ، برگزاری سه همایش ملی را از جمله اقدامات حوزه پژوهش در یک سال گذشته ذکر کرد.