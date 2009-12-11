روز دانشجوی امسال با شکوه خاصی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آیت الله حیدری در خطبه های نماز جمعه اهواز اظهار داشت: دشمنان خوابهای فراوانی برای روز دانشجوی امسال دیده بودند که خوشبختانه با حضور پر صلابت دانشجویان خط امام و انقلابی ایران، تمام نقشه های پلید آنان نقش بر آب شد و شاهد برگزاری یک مراسم باشکوه در سراسر کشور بودیم.

وی افزود: البته این حضور باعث رسوایی برخی افراد ضد انقلاب شد تا آنجا که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، اغتشاشاگران این مراسم را باعث امیدواری اسرائیل دانست با این وجود این جای سئوال باقی است که چرا برخی افراد راه خود را اصلاح نمی کنند تا باعث خوشحالی دشمنان قسم خورده ایران اسلامی نباشند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان اظهار امیدواری کرد: این خار و خاشاک ها با این حرکت عظیم دانشجویان انقلابی به زودی از سر راه برداشته شوند.

خطیب نمازجمعه اهواز عنوان کرد: بارش باران مطلوب در چند روز اخیر در خوزستان، این استان را بعد از دو سال خشکسالی شدید با پرآبی مواجه کرد که باید شکرگذار نعمتهای خداوند در این رابطه باشیم.

آیت الله حیدری با تقدیر از اهداف قوه قضائیه در برخورد قاطع با متخلفان گفت: اخیرا در اهواز یک سری سرقتهای مسلحانه انجام شده که انتظار داریم قوه قضائیه و دادگستری استان خوزستان با قاطعیت با اینگونه تخلفات برخورد کنند و مردم اهواز در آسایش و امنیت باشند. ضمن اینکه باید از برخوردهای اخیر قوه قضائیه با سارقان مسلح و اعدام برخی آنان در چند روز اخیر در ملا عام در شهرستان اهواز تقدیر و تشکر فراوان کرد.

خطیب نمازجمعه اهواز با اشاره به اینکه امسال پیش بینی یک حج خونین به واسطه تحرکات ضد شیعی وهابیون و شیوع بیماری آنفلوآنزای نوع A را می کردیم، اظهار داشت: امسال در حج دو خطر از سر حجاج برداشته شد. اولین خطر بیماری آنفلوآنزای نوع A بود که با بارش باران در سه زمان مناسب در مراسم حج هیچ یک از حجاج ایرانی به این بیماری خطرناک گرفتار نشدند. خطر دوم قصد وهابیون برای اخلال در برگزاری مراسم برائت از مشرکین توسط حجاج ایرانی بود که این قصد به علت گرفتار شدن دولت عربستان در جنگ با شیعیان یمن نیز نقش برآب شد.