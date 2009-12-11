۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۴

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال/

جدال پتروشیمی تبریز و پوشینه بافت قزوین مساوی تمام شد

هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با تساوی تیم‌های پتروشیمی تبریز و پوشینه بافت قزوین به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 12:30 امروز (جمعه) تیم فوتسال پتروشیمی تبریز در خانه به مصاف تیم پوشینه بافت قزوین رفت و در حالیکه از حمایت هوادارانش بهره می برد در پایان به نتیجه تساوی 3 بر3 رضایت داد.

با این نتیجه تیم فوتسال پتروشیمی 22 امتیازی شد و با تفاضل گل 4+ به رده هفتم جدول صعود کرد، پوشینه بافت نیز با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل 5- بر سکوی هشتم جدول ایستاد.

- جدول رده بندی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور:
1- فولادماهان اصفهان 39 امتیاز
2- شهید منصوری قرچک 37 امتیاز
3- شرکت ملی و حفاری 27 امتیاز
4- صدرا شیراز 26 امتیاز
5- راه ساری 25 امتیاز 
11- ارم کیش قم 15 امتیاز  
12- شهرآفتاب تهران 14 امتیاز - تفاضل گل 15-
13- لبنیات ارژن فارس 14 امتیاز - تفاضل گل 15-
14- هیئت فوتبال کرمان 5 امتیاز

