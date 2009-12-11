بهره برداری از بلیت الکترونیک آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بیژنی با اعلام این خبر افزود: طرح استفاده از بلیت الکترونیک در راستای صرفه جویی در وقت شهروندان و تسهیل خدمات رسانی به آنها اجرایی شده که تا پایان سال تمام اتوبوسهای شهر تهران یعنی حدود 7 هزار اتوبوس به این سیستم مجهز می شوند.

وی اضافه کرد: اتوبوسهای بلیتی که مجموعا حدود سه هزار دستگاه اتوبوس هستند تا پایان ماه جاری به سیستم کارتخوان بلیت الکترونیک مجهز می شوند و سپس اتوبوسهای بخش خصوصی به این سیستم مجهز خواهند شد.

بیژنی افزود: کارتخوانهای بلیت الکترونیک در خطوط تندرو نیز در ایستگاهها نصب می شوند که امیدواریم مردم با استقبال از این نوع بلیت ها هم در زمان خود و هم در زمان رانندگان اتوبوس صرفه جویی کنند و خدمات رسانی مناسبتری در این راستا صورت پذیرد.

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تاکید کرد: شهروندان با استفاده از بلیت الکترونیک همچون مترو می توانند از تخفیف های ویژه ای برخوردار شوند و همچنین برنامه ریزیهایی برای اقشار آسیب پذیر صورت می گیرد تا این گروهها از تخفیفهای خاصی بهره مند شوند.

بیژنی خاطرنشان کرد: در مرحله نخست شهروندان می توانند همزمان با بلیت الکترونیک از بلیتهای معمولی نیز استفاده کنند تا زمانی که تمامی شهروندان به استفاده از بلیت الکترونیکی رو آورند و کلیه اتوبوس ها به این سیستم مجهز شوند.

وی گفت: در مرحله نخست شهروندان می توانند بلیت الکترونیک را از ایستگاهها مترو تهیه کنند اما به مرور در سطح شهر مراکزی برای فروش و شارژ این بلیتها ایجاد خواهد شد. همچنین در تلاشیم با اطلاع رسانی گسترده شهروندان را از ویژگیهای استفاده از این سیستم و نحوه آن مطلع کنیم.