۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۵

بهره برداری از بلیت الکترونیک آغاز می شود

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه از اجرا و بهره برداری طرح بلیت الکترونیک طی روزهای آینده خبر داد و گفت: تاکنون حدود 2 هزار دستگاه اتوبوس بلیتی به دستگاه کارتخوان بلیت الکترونیک مجهز شده اند که طی روزهای آتی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بیژنی با اعلام این خبر افزود: طرح استفاده از بلیت الکترونیک در راستای صرفه جویی در وقت شهروندان و تسهیل خدمات رسانی به آنها اجرایی شده که تا پایان سال تمام اتوبوسهای شهر تهران یعنی حدود 7 هزار اتوبوس به این سیستم مجهز می شوند.

وی اضافه کرد: اتوبوسهای بلیتی که مجموعا حدود سه هزار دستگاه اتوبوس هستند تا پایان ماه جاری به سیستم کارتخوان بلیت الکترونیک مجهز می شوند و سپس اتوبوسهای بخش خصوصی به این سیستم مجهز خواهند شد.

بیژنی افزود: کارتخوانهای بلیت الکترونیک در خطوط تندرو نیز در ایستگاهها نصب می شوند که امیدواریم مردم با استقبال از این نوع بلیت ها هم در زمان خود و هم در زمان رانندگان اتوبوس صرفه جویی کنند و خدمات رسانی مناسبتری در این راستا صورت پذیرد.

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تاکید کرد: شهروندان با استفاده از بلیت الکترونیک همچون مترو می توانند از تخفیف های ویژه ای برخوردار شوند و همچنین برنامه ریزیهایی برای اقشار آسیب پذیر صورت می گیرد تا این گروهها از تخفیفهای خاصی بهره مند شوند.

بیژنی خاطرنشان کرد: در مرحله نخست شهروندان می توانند همزمان با بلیت الکترونیک از بلیتهای معمولی نیز استفاده کنند تا زمانی که تمامی شهروندان به استفاده از بلیت الکترونیکی رو آورند و کلیه اتوبوس ها به این سیستم مجهز شوند.

وی گفت: در مرحله نخست شهروندان می توانند بلیت الکترونیک را از ایستگاهها مترو تهیه کنند اما به مرور در سطح شهر مراکزی برای فروش و شارژ این بلیتها ایجاد خواهد شد. همچنین در تلاشیم با اطلاع رسانی گسترده شهروندان را از ویژگیهای استفاده از این سیستم و نحوه آن مطلع کنیم.

