مدیران نمونه خوزستان معرفی و تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، نماینده مردم اهواز در مجلس در این همایش گفت: برگزاری چنین مراسماتی از سوی خانه مطبوعات با موضوع معرفی مدیران نمونه، حرکتی شایسته، در خور تقدیر و سازنده است.

ناصر سودانی افزود: باید بنا را بر آن بگذاریم که مدیرانی که به رسالت خود خوب عمل کرده و توانسته اند رضایتمندی عمومی را جلب کنند را تشویق و در مقابل، کاری کنیم برخی مدیران ضعیف در پی جستجوی نقاط ضعف و کاستیهای سازمان و ارگان خود باشند و برای نمونه شدن به دنبال رفع این ضعف ها بروند.

وی با تجلیل شایسته از مدیران نمونه، خطاب به مدیرانی که نام آنها در لیست نمونه ها نیست، گفت: مهمترین پیامی که این همایش به دنبال دارد این است که مدیرانی که به عنوان نمونه معرفی نشده اند، تلاش کنند تا ببینند مشکل و ضعف ارگانشان کجاست و پس از شناخت نقاط ضعف خود، در صف مدیران نمونه استان قرار بگیرند.

سودانی تاکید کرد: باید این پیام را به مدیران بعدی بدهیم که برای نمونه شدن، گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و همگی برای ساختن خوزستانی آباد و سربلند، خوزستانی که مدخل اسلام ناب محمدی است و خوزستانی که تنها نقطه مرزی است که ولایت مداری در آن موج می زند، سهیم باشند.

نماینده مردم اهواز در مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی نقاط ضعف و ناکارآمد بودن مدیران دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: برخی مدیران، رابطه را بر ضابطه ترجیح می دهند، برخی دیگر به واسطه رابطه خویشاوندی پا بر مسند مدیریت گذاشته اند، گروهی دیگر از مدیران به واسطه ضعف نفس به دنیا دل داده اند و توجه به دنیا، چشم آنها را پر کرده است، برخی دیگر از مدیران، ارباب رجوع را به عنوان یک مزاحم نگاه می کنند و مشکلی را که می توان به سادگی برای ارباب رجوع حل کرد به روزها و ماه های بعد موکول می کنند و برخی دیگر از مدیران نیز بدون توجه به رعایت بیت المال، اقدام به سوء استفاده های مالی و تصرف در آن کرده و امانت داری در بیت المال را به فراموشی می سپارند.

به گزارش خبرنگار مهر کاپیتان شهریار طالب زاده مدیر هواپیمایی نفت، سید مجید موسوی رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان، سید عبدالرضا حسینی نزاری مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه خوزستان، رسول ارزانی مدیر موسسه مالی اعتباری مهر در خوزستان، نادر ساکی رئیس بیمارستان آپادانای اهواز و پژوهشگر نمونه،حسن ارادی شهردار رامهرمز، عبدالله یزدانخواه شهردار آبادان، شهرام لک رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اهواز، سعید ممبینی مشاور استانداری خوزستان در امور جذب سرمایه گذاری های خارجی مدیران نمونه معرفی شده از سوی خانه مطبوعات بودند.