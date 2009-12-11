ایران و سوئیس بر افزایش روابط تجاری تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری گفت: با توجه به روابط سیاسی بسیار خوبی که بین دو کشور وجود دارد می توان با تبادل اطلاعات فی مابین و نیز همکاری های مشترک و افزایش سرمایه گذاری شرکت های سوئیسی در ایران، روابط تجاری دوجانبه را بیش از پیش گسترش داد.

وی به مذاکرات خود با مقامات کشور سوئیس در حاشیه اجلاس سازمان تجارت جهانی در ژنو اشاره کرد و با مثبت و سازنده خواندن این مذاکرات، گفت: امیدواریم با حمایت کشورهای عضو و نیز به دور از فشارهای سیاسی، روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی هر چه سریع تر با موفقیت طی شود.

پیگیری اجرای موافقتنامه بازرگانی بین دو کشور که در سال 2005 میلادی به امضا رسید، از دیگر موضوعاتی بود که در این ملاقات مطرح شد.

وزیر بازرگانی تاکید کرد: تشکیل کمیته مشترک دو کشور که در این موافقتنامه پیش بینی شده است می تواند روابط تجاری دو جانبه را ارتقا دهد.

در این دیدار اعلام شد: همایش معرفی فرصتهای تجاری ایران و سوئیس در سال 2010 میلادی در این کشور برگزار خواهد شد.

سفیر سوئیس در تهران با اشاره به سطح رو به رشد همکاری‌های اقتصادی کشورش با ایران، آمادگی سوئیس را برای گسترش روابط تجاری و بازرگانی بین دو کشور اعلام کرد.

خانم "لیویا لوی آگوستی" با اشاره به ارائه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی، ابراز امیدواری کرد : فرآیند الحاق و عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی هر چه سریع تر طی شود.

سفیر سوئیس در تهران با اشاره به پتانسیلها و توانمندی های دو کشور، از گسترش روابط تجاری بین دو کشور استقبال کرد.

در این دیدار برخی موانع و مشکلات در روابط تجاری دو کشور و نیز موضوع تسهیل صدور روادید برای هیئت های اعزامی ایران به سوئیس از سوی کارشناسان مطرح شد.

سوئیس در هفت ماهه نخست سال 88 ، پنجمین شریک تجاری وارداتی ایران بوده است. ایران و سوئیس تاکنون چهار موافقتنامه در زمینه های بازرگانی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری ، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و حمل و نقل هوایی امضا کرده اند و فرش و گلیم، زعفران، پسته ، انگور و سرامیک از مهمترین اقلام صادراتی ایران به سوئیس است.