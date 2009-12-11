هر 7 ثانیه یک نفر در جهان به آلزایمر مبتلا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی در حاشیه سومین سالانه انجمن نوروژنتیک ایران (بیماریهای نورودژنراتیو) اظهار داشت: شایعترین علت بروز آلزایمر در کشور زوال عقل در سنین بالاست و تشخیص آن در کشور با مشکلاتی روبرو است.

وی با بیان اینکه آهنگ رشد آلزایمر در جهان رو به افزایش است، افزود: تا یک دهه آینده مبتلا به آلزایمر و بیماریهای مشابه به خصوص در سنین بالا دو برابر خواهد شد به طوری که بعد از 70 سالگی شانس ابتلا به آلزایمر تصاعدی بالا می رود.

زالی اضافه کرد: آلزایمر به شدت در بخش سالمندی در کشور رو به افزایش است و مطالعات پس از مرگ نشان می دهد بیشترین مبتلایان به آلزایمر در دهه های 7، 8 و 9 زندگی خود در اثر آلزایمر فوت کرده اند.

وی گفت: بالا بودن فشار خون، بالا بودن کلسترول، استرسهای محیطی و فیزیک، تغذیه نامناسب، عدم وجود ویتامینها و اصلاح و سابقه فامیلی از مهمترین علل ابتلا به آلزایمر محسوب می شود.

وی اضافه کرد: افرادی که در خانواده خود بیمار آلزایمری دارند 5 تا 7 برابر جمعیت عمومی به آلزایمر مبتلا خواهند شد.

زالی با بیان اینکه آلزایمر بیماری ژنتیکی است و 10 تا 20 درصد فرم های ابتلا به آن سابقه فامیلی است گفت: فعالیتهای ذهنی در سنین نوجوانی می تواند مانع بروز آلزایمر در سنین بالاتر شود به طوری که استفاده از تجارب نوشتاری منظم، استفاده از ظرفیتهای زبان دوم علاوه بر زبان مادری، بهره وری از مطالعات جمعی، کمبود استرسهای شغلی، رژیم غذایی مناسب، عدم استعمال سیگار و الکل می تواند در بروز آلزایمر در سنین بالا بسیار کمک کننده باشد.

وی گفت: بیماران آلزایمری که سیستم عصبی آنها تحلیل رفته است نیاز به درمان طولانی مدت دارند و بار اقتصادی زیادی را برای جامعه به همراه می آورند و درمان قطعی نیز برای آن وجود ندارد.

زالی ادامه داد: در حال حاضر سه داروی موثر در بیماری آلزایمر استفاده می شود که برخی از آنها توانسته است به تکنولوژی ساخت دارویی کشور ساخته شود اما فاقد پوشش بیمه ای هستند و نیاز به واردات دارند.

وی خاطرنشان کرد: بار مالی ماهیانه این داروها 100تا 150 هزار تومان است و در سال با توجه به عدم پوشش بیمه ای آن، این میزان برای مبتلایان به آلزایمر بالا است.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی کشور گفت: آمار جهانی بروز بیماریهای از جمله آلزایمر در کشورهای در حال توسعه 66 درصد است و این آمارها حاکی از آن است که طبقات پائین تر جامعه تاثیرات منفی بیشتری از این بیماری می گیرند.

زالی در ادامه با اشاره به شیوع بیماریهای ژنتیک از جمله آلزایمر، پارکینسون و سنپلکتونوری خاطرنشان کرد: برنامه جامع غربالگری ژنتیک در حال حاضر در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

وی افزود: پیش بینی می شود در جامعه و در سالیان اخیر به دلیل بالا رفتن سن ازدواج و بالطبع بالا رفتن سن حاملگی نیز موجب افزایش بیماری های ژنتیکی می شود افزود: در گذشته سن مناسب بارداری تا 35 سال بود اما در حال حاضر این سن به 32 سال کاهش یافته است.

سومین سالانه انجمن نوروژنتیک ایران دو روز 19 و 20 آذر با هدف ارتقای سطح علمی پزشکی متخصصین در حوزه ژنتیک و آشنایی مردم با علم ژنتیک برگزار شد.

این کنگره برای متخصصان ژنتیک، مغز و اعصاب و اطفال دارای هفت امتیاز بازآموزی و برای سایر گروههای پزشکی دارای 5 امتیاز بازآموزی است.